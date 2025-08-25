Видео
Терминалы ПриватБанка — какую валюту можно вносить

Дата публикации 25 августа 2025 07:01
Пополнение карт в терминалах ПриватБанка — в каких валютах можно вносить наличные
Человек вносит деньги в терминал самообслуживания. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине почти каждый банк имеет терминалы самообслуживания, воспользовавшись которыми украинцы могут получить различные услуги. Например, пополнить свои счета.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, в каких валютах терминалы ПриватБанка принимают купюры.

Читайте также:

Какую валюту можно вносить в терминалы ПриватБанка

Финансовое учреждение сообщило, что терминалы самообслуживания принимают платежи как наличными, так и картами. После авторизации в терминале наличие физической карты не обязательно, поскольку для оплаты используются доступные карты клиента.

В терминалы ПриватБанка можно вносить купюры таких валют:

  • гривна (UAH);
  • доллар США (USD);
  • евро (EUR).

"Перечень номиналов купюр, которые принимает терминал, доступен после нажатия плашки "Принимаем наличные от" сверху экрана", — подчеркнули в ПриватБанке.

В пресс-службе финансового учреждения также отметили, что операции можно оплатить картой, если ее валюта совпадает с валютой платежа. Например, депозит в евро можно оплатить как наличными, так и картой в этой валюте.

О чем еще стоит знать

Напомним, у клиентов ПриватБанка в 2025 году будет шанс выиграть до 2,5 тысяч гривен или один из гаджетов Samsung. Для этого они должны присоединиться к программе лояльности, выполнив простые шаги:

  • активировать услугу пополнения карты по номеру телефона Приват24, если не сделали этого раньше;
  • отправить или получить перевод по номеру телефона с картой Visa от 250 грн в приложении.

Эти операции нужно выполнить в период до 22 сентября.

Ранее в ПриватБанке рассказали подробнее о том, как клиентам гарантировать безопасность финансовому номеру телефона. Известно, какой инструкции должны придерживаться украинцы.

Также украинцы в Канаде получат новые возможности для денежных переводов. Для этого ПриватБанк договорился о партнерстве с канадской Ukrainian Credit Union Limited (Украинский Кредитный Союз, UCU).

ПриватБанк деньги валюта терминалы наличка карточка
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
