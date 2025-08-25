Пополнение карт в терминалах ПриватБанка — в каких валютах можно вносить наличные

Человек вносит деньги в терминал самообслуживания. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине почти каждый банк имеет терминалы самообслуживания, воспользовавшись которыми украинцы могут получить различные услуги. Например, пополнить свои счета.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, в каких валютах терминалы ПриватБанка принимают купюры.

Какую валюту можно вносить в терминалы ПриватБанка

Финансовое учреждение сообщило, что терминалы самообслуживания принимают платежи как наличными, так и картами. После авторизации в терминале наличие физической карты не обязательно, поскольку для оплаты используются доступные карты клиента.

В терминалы ПриватБанка можно вносить купюры таких валют:

гривна (UAH);

доллар США (USD);

евро (EUR).

"Перечень номиналов купюр, которые принимает терминал, доступен после нажатия плашки "Принимаем наличные от" сверху экрана", — подчеркнули в ПриватБанке.

В пресс-службе финансового учреждения также отметили, что операции можно оплатить картой, если ее валюта совпадает с валютой платежа. Например, депозит в евро можно оплатить как наличными, так и картой в этой валюте.

О чем еще стоит знать

