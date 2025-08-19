Відео
Головна Фінанси Клієнти ПриватБанку отримуватимуть перекази по-новому — деталі

Ua ru
Дата публікації: 19 серпня 2025 07:01
Перекази через ПриватБанк — які зміни чекають клієнтів
Приват24 на смартфоні. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Державна фінустанова "ПриватБанк" розширила можливості щодо деяких грошових переказів. В рамках підтримки українців, що зараз перебувають в Канаді, банк надав можливість здійснювати перерахунок коштів рідним швидше та доступніше.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби фінустанови.

Читайте також:

Детальніше про нові правила грошових переказів у ПриватБанку

Як зазначається, українські громадяни зможуть одержувати оперативні грошові перекази з Канади через систему PrivatMoney завдяки партнерству з канадською Ukrainian Credit Union Limited (Українська Кредитoва Спілка, UCU). 

За словами керівниці департаменту міжнародних переказів ПриватБанку Марії Страшко, фінустанова вирішила розширити географію партнерів системи доступних грошових переказів PrivatMoney і збільшити число своїх партнерів у Канаді.

Це дозволить чисельній діаспорі та українцям, які нині перебувають в цій країні, зручно та швидко підтримувати рідних та друзів, що залишаються в Україні.

"Унікальні технології банку дозволяють отримувати перекази онлайн з будь-якої країни світу просто на картку, без зайвих зусиль та витрат", — пояснюють у банку.

ПриватБанк
Ілюстрація. Джерело: ПриватБанк

Особливості здійснення переказів з Канади в Україну  

Як пояснюють у банку, робити перекази з Канади в Україну можна буде через наземні пункти Української Кредитoвої Спілки.

Отримання переказу через PrivatMoney відбуватиметься автоматично на картку, за умови, що відправник вкаже дані картки одержувача. 

Кошти можна буде отримати з контрольним номером:

  • в Приват24 (вебсайт/мобільний застосунок);
  • через термінали;
  • через відділення банку;
  • з допомогою служби підтримки клієнтів 3700;
  • через онлайн-допомогу в чаті в Приват24.

Раніше ми писали, за яких обставин ПриватБанк може блокувати рахунок з різних причин. Клієнтам пояснили, як діяти в такій ситуації.  

Також ми розповідали, що клієнти ПриватБанку можуть переплачувати за послугу обслуговування рахунків. У фінустанові пояснили, як уникнути стягнення комісії. 

Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
