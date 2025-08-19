Перекази через ПриватБанк — які зміни чекають клієнтів

Клієнти ПриватБанку отримуватимуть перекази по-новому — деталі
Державна фінустанова "ПриватБанк" розширила можливості щодо деяких грошових переказів. В рамках підтримки українців, що зараз перебувають в Канаді, банк надав можливість здійснювати перерахунок коштів рідним швидше та доступніше.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби фінустанови.
Детальніше про нові правила грошових переказів у ПриватБанку
Як зазначається, українські громадяни зможуть одержувати оперативні грошові перекази з Канади через систему PrivatMoney завдяки партнерству з канадською Ukrainian Credit Union Limited (Українська Кредитoва Спілка, UCU).
За словами керівниці департаменту міжнародних переказів ПриватБанку Марії Страшко, фінустанова вирішила розширити географію партнерів системи доступних грошових переказів PrivatMoney і збільшити число своїх партнерів у Канаді.
Це дозволить чисельній діаспорі та українцям, які нині перебувають в цій країні, зручно та швидко підтримувати рідних та друзів, що залишаються в Україні.
"Унікальні технології банку дозволяють отримувати перекази онлайн з будь-якої країни світу просто на картку, без зайвих зусиль та витрат", — пояснюють у банку.
Особливості здійснення переказів з Канади в Україну
Як пояснюють у банку, робити перекази з Канади в Україну можна буде через наземні пункти Української Кредитoвої Спілки.
Отримання переказу через PrivatMoney відбуватиметься автоматично на картку, за умови, що відправник вкаже дані картки одержувача.
Кошти можна буде отримати з контрольним номером:
- в Приват24 (вебсайт/мобільний застосунок);
- через термінали;
- через відділення банку;
- з допомогою служби підтримки клієнтів 3700;
- через онлайн-допомогу в чаті в Приват24.
