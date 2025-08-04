Послуги у терміналах ПриватБанку — чим можуть скористатися українці

Відділення ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Державний ПриватБанк встановив термінали самообслуговування практично у кожному українському місті. Ця техніка є дуже зручною для громадян, адже можна отримати багато банківських послуг без відвідування відділень фінансової установи.

Редакція Новини.LIVE про найважливіші послуги, які доступні у терміналах ПриватБанку.

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Поповнити платіжні картки

Через термінал, як йдеться на сайті ПриватБанку, можна внести гроші на будь-яку платіжну картку українських банків. А ще можна сплатити за кредит чи поповнити свій депозитний рахунок.

Сплатити за комунальні послуги

В терміналі можна сплатити рахунки за світло, водопостачання та опалення. Також в терміналах ПриватБанку доступні інші платежі, наприклад:

за мобільні послуги;

за інтернет.

Грошові перекази

Для українців доступні:

перекази з однієї картки на іншу;

міжнародні перекази через системи Western Union, PrivatMoney та інші;

трансфери на рахунки інших банків.

Обміняти валюту

Відколи ця послуга з'явилася у терміналах, в українців відпала необхідність відвідувати фізичні відділення ПриватБанку для обміну валют.

Поповнити мобільний телефон

Якщо на карті недостатньо коштів або ж дія мобільного тарифного плану вже закінчилася, можна скористатися терміналом ПриватБанку для поповнення свого мобільного рахунку.

Нагадаємо також, що ПриватБанку дозволяє клієнтам здійснювати платежі за номером телефону 3700. Однак під час оплати не варто забувати про низку нюансів.

Ще ми писали, у ПриватБанку клієнти можуть самостійно відкрити пенсійний рахунок. Зокрема, так можна оформити картку Digital.