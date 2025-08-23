ПриватБанк нараховує за деякі операції від 250 грн — що треба знати

Банківська карта ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Клієнти державного "ПриватБанку" можуть отримати фінансову винагороду за деякі операції до 22 вересня 2025 року. Йдеться про участь у програмі лояльності, що передбачає надання кешбеку за перекази коштів за номером телефону.

Детальніше про подарунки за перекази за номером телефону у ПриватБанку

Як зазначають у фінустанові, в рамках дії програми лояльності кожен здійснений грошовий переказ через застосунок "Приват24" за номером телефону на картку Visa від 250 грн дасть шанс отримати винагороду від 250 до 2,5 тис. грн, а також клієнти можуть стати власниками одного з гаджетів Samsung.

Передбачені такі винагороди:

250 грн для 1500 клієнтів (375 осіб щомісяця);

2,5 тис. грн для 100 клієнтів (25 осіб щомісяця);

смартфон Samsung Galaxy S25 (12/256GB Silver Shadow) для восьми клієнтів (двоє осіб щомісяця);

навушники Galaxy Buds 3 Pro для чотирьох клієнтів (одна особа щомісяця).

"Один учасник акції може на кожному етапі отримувати кешбек від 250 до 2500 грн, але смартфон і навушники можна виграти лише один раз за весь період акції", — пояснюють у банку.

Як клієнтам взяти участь у програмі

Для того, щоб стати учасником акції та мати шанс на перемогу, необхідно зробити кілька кроків. Реєстрація не передбачена. Кожен переказ за номером телефону автоматично візьме участь у розіграші кешбеку та подарунків. А саме необхідно:

здійснити активацію послуги поповнення картки за номером телефону "Приват24", якщо не зроблено до цього;

надіслати або отримати переказ за номером телефону з картою Visa від 250 грн у застосунку.

Серед переваг послуги для переказу за допомогою номера телефону є те, що надіслати гроші можна, вибравши потрібний контакт із телефонної книги. Проте важливо, щоб одержувач прив’язав номер телефону до номера карти.

Для того, щоб надіслати кошти, знаючи тільки номер телефону, потрібно:

внести номер телефону одержувача до своїх контактів;

відкрити застосунок "Приват24";

здійснити переказ коштів за номером телефону.

Раніше ми писали, що в ПриватБанку пояснили, як гарантувати безпеку фінансовому номеру телефону. Знизити ризики шахрайства важливо, адже до нього прив'язані всі операції (коди, паролі, сповіщення).

Також ми розповідали, що громадяни можуть долучитися до програми "Пакунок школяра" через ПриватБанк. Фінустанова обіцяє за певних умов надання +3% кешбеку.