Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelГороскопАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Загрози для фінансового номера — ПриватБанк дав поради клієнтам

Загрози для фінансового номера — ПриватБанк дав поради клієнтам

Ua ru
Дата публікації: 22 серпня 2025 07:01
ПриватБанк назвав правила безпеки для фінансового номера — що важливо знати
Банківська карта та телефон. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У державній фінустанові "ПриватБанк" розповіли, як гарантувати безпеку фінансовому номеру телефона у разі зазіхань шахраїв. Майже всі послуги банку пов’язані з ним, а тому оприлюднені правила дозволять клієнтам уникнути можливих проблем.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби фінустанови.

Реклама
Читайте також:

Як гарантувати безпеку фінансовому номеру клієнтам ПриватБанку

За інформацією банку, фінансовий номер телефону ПриватБанк використовує для швидкої ідентифікації клієнта та здійснення операцій, таких як:

  • вхід до застосунку "Приват24";
  • підтвердження платежів;
  • отримання інформації щодо рахунку.

Саме фінансовий номер дає змогу знизити ризик шахрайства, адже всі фінансові операції, що вимагають підтвердження, надходять на прив'язаний номер (коди, паролі, сповіщення).

ПриватБанк
Правила банку. Джерело: ПриватБанк

Згідно з правилами, з метою безпеки для здійснення операцій у банку клієнти можуть використовувати виключно один номер телефону. Саме цей факт може значно зменшити загрозу шахрайства.

"Ви можете залишити банку декілька номерів, щоб з Вами можна було легко зв’язатися, але телефон для проведення банківських операцій у Вас має бути один. Його Ви вибираєте самі і повідомляєте про це в банк", — йдеться у повідомленні.

Фінансовий номер є дуже вразливим місцем, якщо якимось чином потрапить до сторонніх рук. Для того, щоб убезпечити номер, необхідно знати певні правила, серед яких головним є максимальна його секретність.

ПриватБанк
Пояснення банку. Джерело: ПриватБанк

Як повідомити ПриватБанк про намір змінити номер телефону

За даними фінустанови, клієнти можуть зареєструвати або змінити фінансовий номер телефона. Для цього передбачені кілька способів:

  • у банкоматі з картою, натиснувши у меню "Мої налаштування", обравши пункт "Зазначити основний (фінансовий) телефон";
  • у терміналі самообслуговування: обравши розділ "Банківські операції", перейшовши у пункт "Мої дані" та обравши розділ "Зазначити основний (фінансовий) телефон";
  • у застосунку "Приват24": увійшовши в "Налаштування" в меню "Усі послуги", натиснувши на розділ "Безпека" та обравши пункт "Зміна логіна".

Раніше ми писали, що у ПриватБанку пояснили, коли необхідне обов'язкове блокування карти. Також там вказали кілька варіантів, як зробити це самостійно. 

Також ми розповідали, що у ПриватБанку діє широкий вибір можливостей, як платити менше за послуги. Проте, не знаючи деякі правила, можна натрапити на щомісячну переплату. 

ПриватБанк гроші банки банківські рахунки мобільний телефон
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації