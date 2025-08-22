ПриватБанк назвав правила безпеки для фінансового номера — що важливо знати

Банківська карта та телефон. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У державній фінустанові "ПриватБанк" розповіли, як гарантувати безпеку фінансовому номеру телефона у разі зазіхань шахраїв. Майже всі послуги банку пов’язані з ним, а тому оприлюднені правила дозволять клієнтам уникнути можливих проблем.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби фінустанови.

Як гарантувати безпеку фінансовому номеру клієнтам ПриватБанку

За інформацією банку, фінансовий номер телефону ПриватБанк використовує для швидкої ідентифікації клієнта та здійснення операцій, таких як:

вхід до застосунку "Приват24";

підтвердження платежів;

отримання інформації щодо рахунку.

Саме фінансовий номер дає змогу знизити ризик шахрайства, адже всі фінансові операції, що вимагають підтвердження, надходять на прив'язаний номер (коди, паролі, сповіщення).

Правила банку. Джерело: ПриватБанк

Згідно з правилами, з метою безпеки для здійснення операцій у банку клієнти можуть використовувати виключно один номер телефону. Саме цей факт може значно зменшити загрозу шахрайства.

"Ви можете залишити банку декілька номерів, щоб з Вами можна було легко зв’язатися, але телефон для проведення банківських операцій у Вас має бути один. Його Ви вибираєте самі і повідомляєте про це в банк", — йдеться у повідомленні.

Фінансовий номер є дуже вразливим місцем, якщо якимось чином потрапить до сторонніх рук. Для того, щоб убезпечити номер, необхідно знати певні правила, серед яких головним є максимальна його секретність.

Пояснення банку. Джерело: ПриватБанк

Як повідомити ПриватБанк про намір змінити номер телефону

За даними фінустанови, клієнти можуть зареєструвати або змінити фінансовий номер телефона. Для цього передбачені кілька способів:

у банкоматі з картою, натиснувши у меню "Мої налаштування", обравши пункт "Зазначити основний (фінансовий) телефон";

у терміналі самообслуговування: обравши розділ "Банківські операції", перейшовши у пункт "Мої дані" та обравши розділ "Зазначити основний (фінансовий) телефон";

у застосунку "Приват24": увійшовши в "Налаштування" в меню "Усі послуги", натиснувши на розділ "Безпека" та обравши пункт "Зміна логіна".

