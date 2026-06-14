У ПриватБанку нові тарифи: які послуги подорожчали у червні 2026 року

Жінка з парасолькою й відділення ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE

ПриватБанк у червні переглянув тарифи на низку своїх послуг. Наприклад, клієнти почнуть платити більше за зняття готівки. Також зросла комісія за смс-повідомлення про баланс коштів на рахунку.

З оновленою інформацією щодо тарифів можна ознайомитися на сайті ПриватБанку у розділі "Тарифи", передає Новини.LIVE.

Як змінилися тарифи у ПриватБанку

Відомо, що клієнти ПриватБанку платитимуть більше, якщо зніматимуть готівку в банкоматах інших банків. Раніше комісія за цю послугу становила 1% від суми операції. З червня ціна підросла до 1,5%. Умови не змінюються лише для пенсійних карток. Пенсіонери зніматимуть гроші без комісій в усіх банкоматах в межах України.

Подорожчали й смс-повідомлення про баланс коштів на рахунку. Раніше за цю послугу банк списував по 10 гривень щомісяця, а відтепер — 15 гривень.

Також зазнав оновлень тариф на оформлення додаткової картки. Ця послуша вже коштує 100 гривень, а не 50 гривень, як було раніше.

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Причина перегляду тарифів ПриватБанку

ПриватБанк змінив тарифи на послуги, оскільки:

зросли витрати на обслуговування інфраструктури;

потрібно модернізовувати цифрові сервіси;

треба посилювати захист клієнтських даних.

Що ще варто знати

Нагадаємо, 18-річні клієнти ПриватБанку можуть отримати від банку до 3000 гривень кешбеку за грошові перекази. Таку суму фінустанова обіцяє нарахувати клієнтам, які виконають найбільшу кількість операцій. Грошова винагорода надаватиметься на кожному етапі акції.

Раніше Новини.LIVE розповідали про перегляд лімітів на перекази у ПриватБанку. Змінити умови може сам банк. Та для цього клієнт має довести, що отримав гроші у законний спосіб.

Ще Новини.LIVE писали, що ПриватБанк продає валюту не усім клієнтам. Для таких операцій діє ліміт — до 50 тисяч гривень на місяць. А якщо термін дії картки вже закінчився, купити валюту онлайн не вийде.