Тарифи на обслуговування у ПриватБанку: за яких умов списують від 240 грн за рік

Картка ПриватБанку у руках. Фото: Новини.LIVE

У 2026 році держфінустанова "ПриватБанк" може стягувати з клієнтів за обслуговування карт від 240 грн у рік. Йдеться про списання комісії, що передбачена лише для певних видів карт.

Про те, які діють тарифи у банку за щомісячне обслуговування, повідомляє редакція Новини.LIVE.

Правила оплати за обслуговування карт у ПриватБанку

За інформацією банку, тарифи для поточних рахунків з використанням карт на послугу обслуговування можуть суттєво різнитися. Ціни залежать від тарифних пакетів.

Зокрема, комісія за карткою для виплат "Універсальна Gold" щомісяця становить 20 грн (незалежно від кількості карток Gold), тобто 240 грн за рік. Водночас, у разі оформлення картки "Універсальна" — обслуговування такого банківського продукту не тарифікується (0 грн).

Тарифи premium-обслуговування можуть обходитися у кілька десятків тисяч гривень за рік. Зокрема, щомісячне розрахункове обслуговування рахунку до пакета Premium (із карткою Platinum) без ПДВ становить 200 грн, або не тарифікується в разі виконання умови акції щодо певної витрати суми за місяць.

Щомісяця обслуговування рахунку пакета Premium PLUS (із карткою World Black Edition/ Signature) без ПДВ становить 400 грн, проте у разі виконання умов акції "Premium. Просто. Без комісії" — не тарифікується.

Також щомісячне обслуговування рахунку до пакета Premium MAX (із карткою World Elite/Infinite Premium) без ПДВ дорівнює 600 грн. Теж може не тарифікуватися за виконання вимог акції "Premium. Просто. Без комісії".

Обслуговування рахунку до пакета послуг Private Banking (із карткою Infinite Private) без ПДВ сягає 2 000 грн, проте не тарифікується у разі витрати певної суми у рамках дотримання критеріїв акції "Premium. Просто. Без комісії".

Чи є комісія на обслуговування для Digital картки ПриватБанку

Клієнти, які не бажають сплачувати щомісячну комісію за обслуговування також можуть відкрити Digital картку. Така версія вважається повноцінною банківською карткою для виплат, яка існує виключно у віртуальному форматі. Вона наділена такими ж можливостями, що й пластикова картка.

Можна відкрити такий вид картки у валюті: гривня, євро, долар. Безкоштовно протягом року можна випустити до шести карток.

"Обслуговування Digital картки не тарифікується", — йдеться у повідомленні банку.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що до 10 липня поточного року у клієнтів ПриватБанку є можливість отримати кешбек у 2 026 грн. Йдеться про дію нової програми, в рамках якої нарахують компенсації за міжнародні перекази на картки Visa.

Ще Новини.LIVE писали, що тепер українці можуть замовляти квитки на проїзд європейськими залізницями у "Приват24" за кордоном. Новий сервіс покликаний спростити можливість пересування клієнтів банку.