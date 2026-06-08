Ліміти на перекази у ПриватБанку: як законно зняти обмеження

Жінка з телефоном і банківською карткою, фасад ПриватБанку. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE.

Обмеження на перекази в ПриватБанку — це жорстка вимога закону про фінмоніторинг. З цим стикається більшість із нас, коли надсилає чи отримує гроші. Проте не обов'язково рахувати кожну гривню - ліміти можна законно обійти.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на інформацію ПриватБанку.

Скільки можна отримати на картку

Для більшості клієнтів встановлено стандартний ліміт:

до 1 млн грн на місяць;

або до 350 переказів за місяць.

Йдеться як про перекази перекази з картки на картку, так і за реквізитами IBAN. Якщо ж гроші переказуються між вашими власними рахунками, такі операції до ліміту не рахуються.

Які обмеження для відправників

Якщо ви переказуєте гроші іншим людям, діють вже інші правила:

Читайте також:

до 100 тис. грн на місяць;

або до 200 переказів на місяць.

Втім якщо банк запідозрить недобре, цей поріг можуть зрізати до 50 тис. грн.

Тут також рахуються як перекази на чужі картки, так і платежі за реквізитами IBAN. Для операцій між власними картками ліміти не діють.

Як збільшити ліміт

Якщо ваш дохід перевищує встановлені обмеження, банк може переглянути умови. Для цього потрібно довети, що гроші отримані законно.

Підійдуть наступні документи:

довідка про зарплату;

документи про діяльність ФОП;

податкові декларації;

документи про продаж майна;

підтвердження отримання спадщини або подарунка;

документи про дивіденди;

підтвердження інвестиційного доходу;

інші документи, які пояснюють походження коштів.

Після перевірки документів ліміт можуть збільшити відповідно до підтвердженого доходу.

Особливі умови для волонтерів

Через великі збори на потреби військових звичайних лімітів волонтерам часто не вистачає. Саме тому для них передбачений окремий порядок обслуговування.

Як довести банку, що ви збираєте на армію чи гуманітарку? Підійдуть такі документи:

квитанції, чеки, накладні про закупівлю та передачу товарів;

листи або запити від військових частин чи благодійних фондів;

договір про волонтерську діяльність;

посвідчення волонтера;

публікації у відкритих джерелах;

інші документи, що підтверджують благодійну діяльність.

Головне — нічого не викидайте. Банк має звичку просити документи повторно під час перевірки.

Які документи не приймуть

Не всі папери підійдуть для підтвердження доходів. Наприклад, фотографії або скриншоти виписок з інших банків не вважаються належним доказом походження коштів. Не допоможуть і копії паспорта чи ідентифікаційного коду. Тільки офіційні, завірені документи про рух коштів, інакше обмеження так і залишаться в силі.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що українці можуть оформити пенсію або перевести виплати до ПриватБанку без додаткових витрат. Для власників пенсійних карток діють пільгові умови обслуговування, зокрема безкоштовне зняття готівки та оплата комунальних послуг через "Приват24". Водночас банк встановлює ліміти на окремі фінансові операції та періодично переглядає розмір комісій за міжнародні перекази.

Також Новини.LIVE розповідали, що не всі клієнти ПриватБанку можуть без обмежень купувати валюту через "Приват24". Для таких операцій діє ліміт — до 50 тисяч гривень на місяць. А якщо термін дії картки вже закінчився, купити валюту онлайн не вийде, доки її не перевипустити.