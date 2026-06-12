ПриватБанк нарахує до 3 000 грн деяким клієнтам у червні: хто може отримати

Люди біля відділення ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE

Державний "ПриватБанк" нараховує своїм клієнтам до 3 000 гривень кешбеку за грошові перекази. Пропозиція діятиме до 20 липня 2026 року. Щомісяця розігрується до 100 кешбеків.

Про це повідомила пресслужба ПриватБанку, передають Новини.LIVE.

Як долучитися до акції

Скористатися акційною пропозицією можуть клієнти ПриватБанку, які досягли 18-річного віку, мають реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН) та користуються активною карткою Visa.

Для участі підійдуть такі картки:

картка для виплат;

"Універсальна";

"Універсальна Gold";

преміальні картки Visa.

Щоб отримати шанс на винагороду, необхідно підключити функцію переказів за номером телефону через застосунок Приват24.

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Після цього учаснику потрібно здійснити або отримати переказ на картку Visa за номером телефону на суму від 1 000 грн.

У банку звертають увагу, що кількість переказів безпосередньо впливає на шанси стати переможцем. Чим більше таких операцій проведе клієнт протягом акційного періоду, тим вищою буде ймовірність отримати кешбек або головний приз.

Які призи можна отримати

У межах акції клієнти зможуть поборотися як за грошові винагороди, так і за цінний гаджет. Головним призом стане iPhone 17 Pro Max із пам’яттю 256 ГБ у кольорі Deep Blue.

Загалом за час проведення акції банк визначить трьох власників смартфона — по одному переможцю щомісяця.

Крім того, передбачені такі грошові винагороди:

кешбек у розмірі 1 000 грн отримають 150 учасників (по 50 щомісяця);

кешбек 2 000 грн нарахують 75 переможцям (по 25 щомісяця);

кешбек 3 000 грн отримають ще 75 клієнтів (по 25 щомісяця).

За умовами акції один учасник може отримувати грошову винагороду на кожному етапі розіграшу — від 1 000 до 3 000 грн. Водночас головний приз у вигляді iPhone 17 Pro Max можна виграти лише один раз протягом усього періоду проведення акції.

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