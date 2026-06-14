В ПриватБанке вступили в силу новые тарифы: какие услуги подорожали в июне 2026 года

Женщина с зонтиком и отделение ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE

В июне ПриватБанк пересмотрел тарифы на ряд своих услуг. Например, клиентам придётся платить больше за снятие наличных. Также выросла комиссия за SMS-уведомление о балансе средств на счёте.

С обновленной информацией о тарифах можно ознакомиться на сайте ПриватБанка в разделе "Тарифы", передает Новини.LIVE.

Как изменились тарифы в ПриватБанке

Известно, что клиенты ПриватБанка будут платить больше, если будут снимать наличные в банкоматах других банков. Ранее комиссия за эту услугу составляла 1% от суммы операции. С июня цена выросла до 1,5%. Условия не меняются только для пенсионных карт. Так, пенсионеры будут снимать деньги без комиссии во всех банкоматах на территории Украины.

Подорожали и смс-сообщения о балансе средств на счете. Ранее за эту услугу банк списывал по 10 гривен ежемесячно, а отныне — 15 гривен.

Также обновился тариф на оформление дополнительной карты. Эта услуга теперь стоит 100 гривен, а не 50 гривен, как было раньше.

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Причина пересмотра тарифов ПриватБанка

ПриватБанк изменил тарифы на услуги, поскольку:

выросли расходы на обслуживание инфраструктуры;

необходимо модернизировать цифровые сервисы;

необходимо усилить защиту клиентских данных.

Что еще стоит знать

Напомним, 18-летние клиенты ПриватБанка могут получить от банка до 3000 гривен кэшбэка за денежные переводы. Такую сумму финучреждение обещает начислить клиентам, которые совершат наибольшее количество операций. Денежное вознаграждение будет предоставляться на каждом этапе акции.

Ранее Новини.LIVE рассказывали о пересмотре лимитов на переводы в ПриватБанке. Изменить условия может сам банк. Но для этого клиент должен доказать, что получил деньги законным путем.

Еще Новини.LIVE писали, что ПриватБанк продает валюту не всем клиентам. Для таких операций действует лимит — до 50 тысяч гривен в месяц. Но если срок действия карты уже истек, купить валюту онлайн не получится.