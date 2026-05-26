ПриватБанк розкрив, які діятимуть обмеження на онлайн-обмін валют у червні

У червні 2026 року на операції з купівлі іноземної валюти через мобільний застосунок та веббанкінг державної фінустанови "ПриватБанк" діятимуть обмеження. Водночас, дехто взагалі втратить можливість здійснювати валютообмін наступного місяця.

Обмеження на купівлю валюти онлайн у ПриватБанку у червні

У червні для безготівкового придбання валюти шляхом переказу між картками будуть діяти обмеження. Йдеться про необхідність дотримання щомісячного ліміту у 50 000 грн (в еквіваленті).

Водночас, якщо клієнти замовлять валюту через банківську касу, то в такому разі дозволена сума становитиме 100 000 грн/день (в еквіваленті).

Також клієнти можуть з гривневої карти відкрити валютний депозит "Стандарт" без можливості дострокового закриття терміном від трьох до 12 місяців (долар/євро). Громадяни зможуть відкривати один вклад чи кілька, проте сукупно розмір замовленої валюти не повинен перевищувати 200 000 грн (в еквіваленті) за місяць.

Хто не зможе здійснити купівлю валюти у "Приват24"

За даними фінустанови, у червні здійснення валютного обміну у "Приват24" буде недоступне для власників карт, термін дії яких добіг кінця, попри умовне продовження.

Операції онлайн-переказів між власними гривневими та валютними картами із завершеним терміном дії не допускаються. У такому разі рекомендують перевипустити нові.

Зокрема, клієнти мають можливість робити такі операції, якщо:

Оформити миттєву Digital картку у "Приват24"; Перевипустити пластикову картку у відділенні ПриватБанку; Замовити доставку перевипущеної карти по Україні чи за кордон.

Зокрема, послуга доставки до кінця поточного року буде безплатною, після чого сервіс коштуватиме 80 грн.

