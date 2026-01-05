Сплатити за мобільний рахунок в Ощадбанку — який тариф пропонують клієнтам

Тариф на поповнення мобільного — які ціни в Ощадбанку
Зараз практично кожен українець користується смартфоном, тож людям щомісяця доводиться витрачати кошти на поповнення мобільного рахунку. Способів, як це зробити, у 2025 році вистачає.
Редакція сайту Новини.LIVE розповідає, як поповнити мобільний рахунок у мобільному додатку Ощад 24 та скільки це коштує.
Скільки коштує поповнити рахунок в Ощад 24
Щоб поповнити мобільний рахунок у застосунку Ощадбанка, доведеться платити додаткові гроші, розповіли журналісту Новини.LIVE у службі підтримки банку. Так, тариф на цю послугу становить 3 гривні. Ціна не змінюється залежно від оператора чи суми поповнення.
Як поповнити мобільний рахунок через застосунок Ощад 24
Поповнити мобільний рахунок через додаток Ощадбанку доволі просто. Для цього, спочатку, потрібно авторизуватися у застосунку, ввівши логін, пароль та код доступу, який надішле банк. Після цього:
- обираєте розділ "Платежі";
- потім "Поповнення мобільного";
- обираєте номер зі списку контактів;
- вводите суму поповнення;
- тиснете "Сплатити".
Що ще варто знати
Нагадаємо, Ощадбанк з 1 січня 2026 року встановить нові тарифи на низку банківських продуктів. Йдеться про тарифні пакети:
- "Моя картка";
- "MORE";
- "Дитяча картка".
Для клієнтів банку зміниться вартість повідомлень. Нові ціни, залежно від каналів інформування, будуть такими:
на SMS-повідомлення — вартість зросте з 25 грн до 40 грн/місяць; на Viber — підвищиться з 15 грн до 25 грн/місяць.
Push-повідомлення у застосунку Ощадбанк, як і раніше, будуть безкоштовні.
Раніше ми розповідали, що клієнти Ощадбанку можуть заощаджувати гроші під час медичних обстежень в одній із медустанов. Йдеться про знижку у 50% в медичній лабораторії Сінево.Також дізнавайтеся, як переказати гроші з картки на картку Ощадбанку за номером телефону.
