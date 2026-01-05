Сплатити за мобільний рахунок в Ощадбанку — який тариф пропонують клієнтам

Дівчина зі смартфоном. Фото: УНІАН

Зараз практично кожен українець користується смартфоном, тож людям щомісяця доводиться витрачати кошти на поповнення мобільного рахунку. Способів, як це зробити, у 2025 році вистачає.

Редакція сайту Новини.LIVE розповідає, як поповнити мобільний рахунок у мобільному додатку Ощад 24 та скільки це коштує.

Реклама

Читайте також:

Скільки коштує поповнити рахунок в Ощад 24

Щоб поповнити мобільний рахунок у застосунку Ощадбанка, доведеться платити додаткові гроші, розповіли журналісту Новини.LIVE у службі підтримки банку. Так, тариф на цю послугу становить 3 гривні. Ціна не змінюється залежно від оператора чи суми поповнення.

Як поповнити мобільний рахунок через застосунок Ощад 24

Поповнити мобільний рахунок через додаток Ощадбанку доволі просто. Для цього, спочатку, потрібно авторизуватися у застосунку, ввівши логін, пароль та код доступу, який надішле банк. Після цього:

обираєте розділ "Платежі";

потім "Поповнення мобільного";

обираєте номер зі списку контактів;

вводите суму поповнення;

тиснете "Сплатити".

Що ще варто знати

Нагадаємо, Ощадбанк з 1 січня 2026 року встановить нові тарифи на низку банківських продуктів. Йдеться про тарифні пакети:

"Моя картка";

"MORE";

"Дитяча картка".

Для клієнтів банку зміниться вартість повідомлень. Нові ціни, залежно від каналів інформування, будуть такими:

на SMS-повідомлення — вартість зросте з 25 грн до 40 грн/місяць; на Viber — підвищиться з 15 грн до 25 грн/місяць.

Push-повідомлення у застосунку Ощадбанк, як і раніше, будуть безкоштовні.

Раніше ми розповідали, що клієнти Ощадбанку можуть заощаджувати гроші під час медичних обстежень в одній із медустанов. Йдеться про знижку у 50% в медичній лабораторії Сінево.Також дізнавайтеся, як переказати гроші з картки на картку Ощадбанку за номером телефону.