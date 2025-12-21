Переказ грошей в Ощадбанку — як це зробити за номером телефону

Людина дивиться у телефон. Фото: Новини.LIVE

В Україні громадяни вже давно користуються переказами грошей з однієї банківської картки на іншу. Ба більше — Ощадбанк пропонує своїм клієнтам послугу переказу грошей за номером телефону.

Про це розповідається на сайті Ощадбанку.

Переказ грошей за номером телефону

Для початку, потрібно з'ясувати, чи користується карткою Ощадбанку людина, якій ви хочете переказати гроші. Саме до неї прив'язується чинний номер мобільного телефону.

Система запропонує перевірити правильність введення номеру, підказавши ім'я отримувача та першу літеру його прізвища. Переказувати гроші можна на активну, не заблоковану картку Ощадбанку.

Якщо в отримувача є не одна, а більше платіжних банківських карток, то пріоритетність зарахування буде такою:

зарплатна картка;

пенсійна картка;

інші типи карток.

Як переказати гроші на картку за номером телефону

Загалом, що переказати гроші з картки на картку в Ощадбанку, як розповів один із представників банк на сторінці фінустанови у соціальній мережі Facebook, потрібно дотримуватися наступної інструкції: на сайті або в мобільному додатку Ощад 24/7 обираєте вкладку платежі, потім тиснете на переказ і обираєте "За номером телефону".

Як повідомлялося раніше, грошовий переказ з картки на картку Ощадбанку може опрацьовуватися до двох днів. В банку пояснили, чому так відбувається. Також ми писали, як працюватиме Ощадбанк з 31 грудня 2025 року на 01 січня 2026 року. Нацбанк вже визначився з графіком роботи банківської системи на період зимових свят.