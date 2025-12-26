Відео
Клієнти Ощаду платитимуть більше за послуги — нові тарифи

Дата публікації: 26 грудня 2025 06:01
Ощадбанк оновить ціни на деякі послуги — зміни запрацюють з 2026 року
Відділення Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE

Для клієнтів державної фінустанови "Ощадбанк" запрацюють нові правила та тарифи з 1 січня 2026 року. Зокрема, частину платіжних карт буде анульовано.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на матеріали держбанку.

Які тарифи перегляне Ощадбанк з січня

За інформацією фінустанови, на деякі тарифні пакети буде встановлена нова вартість. Відповідне рішення, ухвалене продуктовим комітетом банку щодо внесення змін до тарифів за обслуговування поточних рахунків з використанням платіжних карток, запрацює з нового року.

Як зазначається, зміни торкнуться трьох банківських продуктів і стосуватимуться вартості повідомлень. Йдеться про такі тарифні пакети:

  • "Моя картка"
  • "MORE"
  • "Дитяча картка".

Передбачається, що нові ціни на повідомлення залежно від каналів надходження будуть такі:

  • на SMS-повідомлення — вартість зросте з 25 грн до 40 грн/місяць;
  • на Viber — підвищиться з 15 грн до 25 грн/місяць.

Водночас, як і раніше, Push-повідомлення у застосунку Ощадбанк будуть безкоштовні. 

Також підвищать вартість надання виписки у відділеннях Ощадбанку про рух коштів на рахунку зі 100 до 150 грн. 

Оновлять тариф на надходження сповіщень про залишок коштів на рахунку через каси, термінали та банкомати Ощадбанку. Якщо зараз клієнти платять 3 грн за запит, то з наступного року доведеться платити 5 грн. Водночас, перший запит на добу буде безкоштовним.

Комісія за спроби розрахунків на суму, більшу за доступну на картці, дорівнюватиме 0 грн.

Що ще зміниться з нового року

З 1 січня 2026 року Ощадбанк змінить правила в обслуговуванні деяких карт. Якщо громадяни до кінця поточного року їх не замінять, то банк їх анулює. Йдеться про старі карти, які підлягали неодноразовому пролонгуванню. А саме:

  • термін дії карт добіг кінця у період з лютого 2022 року по жовтень 2025 року, і упродовж вересня-жовтня цього року за ними було проведено хоча б одну операцію у касах, банкоматах або терміналах будь-якої української фінустанови;
  • термін дії карти минув у період з лютого 2022 року по жовтень 2025 року, однак залишок на рахунку дорівнює нулю, і за останні пів року не було здійснено жодної фінансової операції.

Перевипустити карту можна у будь-якому зручному відділенні Ощадбанку.

Раніше ми писали, чи можна у дистанційному режимі відкрити пенсійний рахунок в Ощадбанку, що актуально для біженців. У фінустанові розповіли, як це зробити без прибуття у відділення. 

Також ми розповідали, що клієнти Ощадбанку, які отримують пенсії на картки, можуть долучитися до акції з надання коштів на оплату комунальних послуг. Банк обіцяє виплатити 5 тис. грн. 

тарифи Ощадбанк банки банківські карти ціни
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
