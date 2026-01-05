Видео
Тариф на пополнение мобильного — какие цены в Ощадбанке

Дата публикации 5 января 2026 07:01
Оплатить мобильный счет в Ощадбанке — какой тариф предлагают клиентам
Девушка со смартфоном. Фото: УНИАН

Сейчас практически каждый украинец пользуется смартфоном, поэтому людям ежемесячно приходится тратить средства на пополнение мобильного счета. Способов, как это сделать, в 2025 году хватает.

Редакция сайта Новини.LIVE рассказывает, как пополнить мобильный счет в мобильном приложении Ощад 24 и сколько это стоит.

Сколько стоит пополнить счет в Ощад 24

Чтобы пополнить мобильный счет в приложении Ощадбанка, придется платить дополнительные деньги, рассказали журналисту Новини.LIVЕ в службе поддержки банка. Так, тариф на эту услугу составляет 3 гривны. Цена не меняется в зависимости от оператора или суммы пополнения.

Как пополнить мобильный счет через приложение Ощад 24

Пополнить мобильный счет через приложение Ощадбанка довольно просто. Для этого, сначала, нужно авторизоваться в приложении, введя логин, пароль и код доступа, который пришлет банк. После этого:

  • выбираете раздел "Платежи";
  • затем "Пополнение мобильного";
  • выбираете номер из списка контактов;
  • вводите сумму пополнения;
  • жмете "Оплатить".

Что еще стоит знать

Напомним, Ощадбанк с 1 января 2026 года установит новые тарифы на ряд банковских продуктов. Речь идет о тарифных пакетах:

  • "Моя карта";
  • "MORE";
  • "Детская карта".

Для клиентов банка изменится стоимость сообщений. Новые цены, в зависимости от каналов информирования, будут такими:

  • на SMS-сообщения - стоимость вырастет с 25 грн до 40 грн/месяц;
  • на Viber - повысится с 15 грн до 25 грн/месяц.

Push-уведомления в приложении Ощадбанк, как и раньше, будут бесплатными.

Ранее мы рассказывали, что клиенты Ощадбанка могут экономить деньги во время медицинских обследований в одном из медучреждений. Речь идет о скидке в 50% в медицинской лаборатории Синево. Также узнавайте, как перевести деньги с карты на карту Ощадбанка по номеру телефона.

Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
