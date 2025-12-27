Відео
Україна
Знижка на медобстеження від Ощаду — як отримати 2 тис. грн

Знижка на медобстеження від Ощаду — як отримати 2 тис. грн

Ua ru
Дата публікації: 27 грудня 2025 06:01
Ощадбанк надасть знижку на медобстеження у 2 тис. грн — як отримати
Відділення Ощадбанку в Києві. Фото: Новини.LIVE

Клієнти державної фінустанови "Ощадбанк" можуть отримати 50% знижки на медичне обстеження в одній з клінік. У грудні 2025 року банк повернув відповідну акційну програму для українців.

Про це йдеться на офіційному порталі банку.

Читайте також:

Знижка у 50% на медобстеження від Ощадбанку  

Як зазначається, власникам карт Mastercard від Ощадбанку знову доступна пропозиція від медичної лабораторії "Сінево", що передбачає надання знижки на один із пакетів аналізів.

Йдеться про можливість отримати знижку у розмірі 50% на обстеження за пакетом аналізів лабораторії № 126.1 "ЧЕКАПнись на повну". Його повна вартість становить 3,96 тис. грн. 

З огляду на це, охочі долучитися до акції зможуть отримати на проходження медичного обстеження за відповідним пакетом фінансову вигоду у розмірі близько 2 тис. грн.

Клієнти Ощадбанку можуть скористатися такою можливістю до 28 лютого 2026 року.

"Акція діє з 10.12.2025 р. по 28.02.2026 р. для держателів карток Mastercard, емітованих банками України, у відділеннях медичного центру "Сінево", окрім тих, адреси яких зазначені за посиланням, за умови оплати на synevo.ua без використання будь-яких інших знижок та/або бонусів пакета № 126.1 (код послуги 10328)... Заощаджуйте разом з Ощадбанком та Mastercard!", — йдеться у повідомленні.

Як скористатися акційною пропозицією

Громадяни, які підпадають під умови і бажають долучитися до акції, повинні зареєструватися або увійти в особистий кабінет на порталі медичної лабораторії "Сінево". Далі необхідно виконати наступні кроки:

  • зайти в розділ "Спеціальні пропозиції";
  • обрати пакет аналізів № 126.1 "ЧЕКАПнись на повну;
  • оплатити замовлення карткою Mastercard;
  • отримати 50% знижки на медобстеження.

Раніше ми писали, що клієнти Ощадбанку можуть отримати миттєву знижку від "Укрпошти". Громадяни можуть заощадити на сервісах поштового оператора 25% від вартості послуг.

Також ми розповідали, що клієнти Ощадбанку можуть скористатися послугою страхування від шахрайства. Коштує такий сервіс 25 грн за місяць. 

Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
