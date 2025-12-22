Відео
Головна Фінанси Тарифи на поповнення мобільного у ПриватБанку — якими є ціни

Ua ru
Дата публікації: 22 грудня 2025 07:01
ПриватБанк і поповнення мобільного рахунку — який тариф, якщо сплачувати у Приват24 чи банкоматі
Додаток Приват24 на смартфоні. Фото: Новини.LIVE

У всіх виникали ситуації, коли від мобільного оператора ви неочікувано отримували SMS-повідомлення про необхідність поповнити рахунок. Добре, що у 2025 році для цього вже не потрібно шукати платіжний термінал, адже послуга поповнення мобільного рахунку доступна у додатках практично усіх банків, зокрема й ПриватБанку.

Як йдеться на сайті фінансової установи, поповнити свій мобільний рахунок українці можуть у додатку Приват24, через термінали самообслуговування та банкомати. 

Як поповнити мобільний рахунок у додатку Приват24

Для цього користувачу потрібно відкрити застосунок, і:

  • натиснути на "Поповнення мобільного";
  • обрати картку, з якої відбудеться списання грошей;
  • вказати номер телефону або вибрати контакт;
  • клікнути на кнопку "Продовжити", щоб перевірити й підтвердити операцію.

Як поповнити мобільний рахунок у терміналах самообслуговування ПриватБанку

Цих пристроїв вистачає у ТРЦ, в супермаркетах, на станціях метро й так далі, тож проблем із пошуком не мало б виникнути. Щоб скористатися самою послугою, потрібно: 

  • відкрити на терміналі меню "Поповнити мобільний";
  • ввести номер телефону, натиснути "Далі" та авторизуватися;
  • внести готівку до купюроприймача, натиснути на "Поповнити" або "Оплатити карткою";
  • зазначити суму поповнення й натиснути "Далі";
  • вставити картку або вибрати її зі списку власних карток та ввести ПІН-код.

За схожою схемою поповнюється мобільний рахунок й через термінали ПриватБанку. Так, користувач:

  • тисне на екрані на "Поповнити мобільний";
  • вставляє картку та вводить ПІН-код;
  • вказує номер телефону;
  • зазначає, на яку суму хоче поповнити номер;
  • перевіряє введенні дані й тисне на кнопку "Підтвердити".

Автоплатіж

Цю функцію користувачі можуть налаштувати у мобільному застосунку Приват24. Для цього:

  • треба вибрати розділ "Ще сервіси – Автоплатежі";
  • натиснути на"Створити автоплатіж – Поповнення мобільного";
  • ввести номер телефону, суму поповнення й натиснути на "Продовжити";
  • вибрати, з якою регулярністю з картки списуватимуть гроші: "Раз на місяць", "Довільний період" чи "Від зарахування на картку";
  • зазначити початкову дату списання, картку та натиснути "Продовжити".

У ПриватБанку зазначають, що з функцією поповнити мобільний можна за кілька кліків. 

Тарифи на поповнення мобільного рахунку у ПриватБанку

У 2025 році комісія за цю послугу у ПриватБанку становить 4 гривні. Також банк встановив додаткові стягнення у розмірі 1%, якщо поповнення відбувається з карток інших банків в банкоматах та терміналах самообслуговування. Якщо  ATM-Recycler, ТСО. Якщо ж поповнювати мобільний рахунок дзвінком на номер 3700, то комісія становитиме 5 гривень. 

Раніше ми розповідали, що переказувати гроші з картки на картку у ПриватБанку можна за номером телефону. Отже, тепер зовсім не обов'язково дізнаватися в отримувача номер його банківської картки. Також ми розповідали, скільки грошей можна буде знімати у 2026 році у банкоматах ПриватБанку. Відомо, чи діятимуть ліміти на зняття готівки.

ПриватБанк Приват24 банкомати термінали мобільний телефон
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
