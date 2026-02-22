Відео
Субсидію змусять повернути — коли держава вимагає віддати гроші

Субсидію змусять повернути — коли держава вимагає віддати гроші

Ua ru
Дата публікації: 22 лютого 2026 08:45
Коли потрібно повертати субсидію державі — правила
Житловий будинок і квитанція на оплату комуналки. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Українцям нагадали про випадки, через які доводиться повертати субсидії державі. І йдеться не тільки про подачу недостовірних даних з боку отримувачів фіндопомоги чи приховування інформації, яка може повпливати на виплати.

Детальніше про це розповіли у Головному управлінні Пенсійного фонду України (ПФУ) у Чернівецькій області, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Підстави для повернення субсидії 

Найчастіше повернення субсидії вимагають у разі, якщо під час перевірки з’ясується, що заявник не повідомив, що його доходи збільшилися або ж взагалі вирішив приховати частину доходів. Це стосується як офіційної зарплати, так і:

  • додаткових виплат;
  • оренди житла;
  • підприємницької діяльності.

Якщо про такі факти стане відомо, тоді надання субсидії можуть скасувати заднім числом, а отримувачу доведеться повернути надміру виплачену суму. 

Ще одна доволі часта причина — неправдива інформація про склад сім’ї або місце проживання. Іноді отримувачі субсидії отримують гроші за житло, у якому фактично не проживають, або здають в оренду квартиру й не декларують цю інформацію.

Це ж стосується випадків, коли хтось із членів домогосподарства купив, наприклад, майно. Цей факт може повпливати на право на допомогу, особливо якщо особа не попередила соцзахист про цю купівлю.

Виїзд за кордон теж може стати на заваді в отриманні субсидії і навіть призвести до скасування виплат. Для цього потрібно, щоб особа зі складу домогосподарства пробула за межами України сукупно понад 60 днів.

Як стягують переплату

Якщо порушення встановлені, тоді:

  • виплату субсидії припиняють;
  • громадянину надсилають вимогу повернути надміру отримані кошти;
  • якщо отримувач відмовляється — тоді усе вирішується в юридичній площині.

Як уникнути проблем з субсидії

Усе просто — потрібно дотримуватися чітких правил:

  1. Подавати лише достовірні та повні дані.
  2. Не приховувати зміни у складі домогосподарства та майновому стані в установлені строки.
  3. Зберігати документи, що підтверджують доходи й витрати.
  4. Перевіряти правильність зазначених відомостей перед поданням заяви.

У ПФУ підкреслюють, що надміру отримані кошти доведеться повернути за будь-яких умов. 

Раніше стало відомо, як визначають розмір субсидії. Основний критерій для цього — дохід родини за місяць, але для фізичних осіб-підприємців встановлені інші правила. Ще ми розповідали, що Нафтогаз вимагає від клієнтів надати один документ для призначення субсидії на опалювальний період. Так, споживачам треба підтвердити відсутність боргів. 

субсидії ПФУ фінансова допомога гроші Пенсійний Фонд
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
