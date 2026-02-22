Переплачена субсидия — кому и почему придется вернуть деньги

Жилой дом и квитанция на оплату коммуналки. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Украинцам напомнили о случаях, из-за которых приходится возвращать субсидии государству. Важно помнить, что лишить выплат могут как из-за недостоверных данных со стороны получателей финпомощи так и за скрытие информации, которая может повлиять на выплаты.

Подробнее об этом рассказали в Главном управлении Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Черновицкой области, передает Новини.LIVE.

Основания для возврата субсидии

Чаще всего возврат субсидии требуют в случае, если во время проверки выяснится, что заявитель не сообщил, что его доходы увеличились или же вообще решил скрыть часть доходов. Это касается как официальной зарплаты, так и:

дополнительных выплат;

аренды жилья;

предпринимательской деятельности.

Если о таких фактах станет известно, тогда предоставление субсидии могут отменить задним числом, а получателю придется вернуть излишне выплаченную сумму.

Еще одна довольно частая причина — ложь о составе семьи или о месте жительства. Иногда получателям субсидии платят деньги за жилье, в котором они фактически не проживают, или же люди сдают в аренду квартиру и не декларируют эту информацию.

Это же касается случаев, когда кто-то из членов домохозяйства купил, например, имущество. Этот факт может повлиять на право на помощь, особенно если лицо не предупредило соцзащиту об этой покупке.

Выезд за границу тоже может стать помехой в получении субсидии и даже привести к отмене выплат. Для этого нужно, чтобы лицо из состава домохозяйства пробыло за пределами Украины совокупно более 60 дней.

Как взимают переплату

Если нарушения установлены, тогда:

выплату субсидии прекращают;

гражданину направляют требование вернуть излишне полученные средства;

если получатель отказывается — тогда все решается в юридической плоскости.

Как избежать проблем с субсидией

Все просто — нужно придерживаться четких правил:

Подавать только достоверные и полные данные. Не скрывать изменения в составе домохозяйства и имущественном состоянии в установленные сроки. Хранить документы, подтверждающие доходы и расходы. Проверять правильность указанных сведений перед подачей заявления.

В ПФУ подчеркивают, что излишне полученные средства придется вернуть при любых условиях.

Ранее стало известно, как определяют размер субсидии. Основной критерий для этого — доход семьи за месяц, но для физических лиц-предпринимателей установлены другие правила. Еще мы рассказывали, что Нафтогаз требует от клиентов предоставить один документ для назначения субсидии на отопительный период. Так, потребителям надо подтвердить отсутствие долгов.