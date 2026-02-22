Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы От украинцев требуют вернуть субсидии — почему так происходит

От украинцев требуют вернуть субсидии — почему так происходит

Ua ru
Дата публикации 22 февраля 2026 08:45
Переплачена субсидия — кому и почему придется вернуть деньги
Жилой дом и квитанция на оплату коммуналки. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Украинцам напомнили о случаях, из-за которых приходится возвращать субсидии государству. Важно помнить, что лишить выплат могут как из-за недостоверных данных со стороны получателей финпомощи так и за скрытие информации, которая может повлиять на выплаты.

Подробнее об этом рассказали в Главном управлении Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Черновицкой области, передает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Основания для возврата субсидии

Чаще всего возврат субсидии требуют в случае, если во время проверки выяснится, что заявитель не сообщил, что его доходы увеличились или же вообще решил скрыть часть доходов. Это касается как официальной зарплаты, так и:

  • дополнительных выплат;
  • аренды жилья;
  • предпринимательской деятельности.

Если о таких фактах станет известно, тогда предоставление субсидии могут отменить задним числом, а получателю придется вернуть излишне выплаченную сумму.

Еще одна довольно частая причина — ложь о составе семьи или о месте жительства. Иногда получателям субсидии платят деньги за жилье, в котором они фактически не проживают, или же люди сдают в аренду квартиру и не декларируют эту информацию.

Это же касается случаев, когда кто-то из членов домохозяйства купил, например, имущество. Этот факт может повлиять на право на помощь, особенно если лицо не предупредило соцзащиту об этой покупке.

Выезд за границу тоже может стать помехой в получении субсидии и даже привести к отмене выплат. Для этого нужно, чтобы лицо из состава домохозяйства пробыло за пределами Украины совокупно более 60 дней.

Как взимают переплату

Если нарушения установлены, тогда:

  • выплату субсидии прекращают;
  • гражданину направляют требование вернуть излишне полученные средства;
  • если получатель отказывается — тогда все решается в юридической плоскости.

Как избежать проблем с субсидией

Все просто — нужно придерживаться четких правил:

  1. Подавать только достоверные и полные данные.
  2. Не скрывать изменения в составе домохозяйства и имущественном состоянии в установленные сроки.
  3. Хранить документы, подтверждающие доходы и расходы.
  4. Проверять правильность указанных сведений перед подачей заявления.

В ПФУ подчеркивают, что излишне полученные средства придется вернуть при любых условиях.

Ранее стало известно, как определяют размер субсидии. Основной критерий для этого — доход семьи за месяц, но для физических лиц-предпринимателей установлены другие правила. Еще мы рассказывали, что Нафтогаз требует от клиентов предоставить один документ для назначения субсидии на отопительный период. Так, потребителям надо подтвердить отсутствие долгов.

субсидии ПФУ финансовая помощь деньги Пенсионный Фонд
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации