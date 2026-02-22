Переплачена субсидия — кому и почему придется вернуть деньги

От украинцев требуют вернуть субсидии — почему так происходит
Украинцам напомнили о случаях, из-за которых приходится возвращать субсидии государству. Важно помнить, что лишить выплат могут как из-за недостоверных данных со стороны получателей финпомощи так и за скрытие информации, которая может повлиять на выплаты.
Подробнее об этом рассказали в Главном управлении Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Черновицкой области, передает Новини.LIVE.
Основания для возврата субсидии
Чаще всего возврат субсидии требуют в случае, если во время проверки выяснится, что заявитель не сообщил, что его доходы увеличились или же вообще решил скрыть часть доходов. Это касается как официальной зарплаты, так и:
- дополнительных выплат;
- аренды жилья;
- предпринимательской деятельности.
Если о таких фактах станет известно, тогда предоставление субсидии могут отменить задним числом, а получателю придется вернуть излишне выплаченную сумму.
Еще одна довольно частая причина — ложь о составе семьи или о месте жительства. Иногда получателям субсидии платят деньги за жилье, в котором они фактически не проживают, или же люди сдают в аренду квартиру и не декларируют эту информацию.
Это же касается случаев, когда кто-то из членов домохозяйства купил, например, имущество. Этот факт может повлиять на право на помощь, особенно если лицо не предупредило соцзащиту об этой покупке.
Выезд за границу тоже может стать помехой в получении субсидии и даже привести к отмене выплат. Для этого нужно, чтобы лицо из состава домохозяйства пробыло за пределами Украины совокупно более 60 дней.
Как взимают переплату
Если нарушения установлены, тогда:
- выплату субсидии прекращают;
- гражданину направляют требование вернуть излишне полученные средства;
- если получатель отказывается — тогда все решается в юридической плоскости.
Как избежать проблем с субсидией
Все просто — нужно придерживаться четких правил:
- Подавать только достоверные и полные данные.
- Не скрывать изменения в составе домохозяйства и имущественном состоянии в установленные сроки.
- Хранить документы, подтверждающие доходы и расходы.
- Проверять правильность указанных сведений перед подачей заявления.
В ПФУ подчеркивают, что излишне полученные средства придется вернуть при любых условиях.
Ранее стало известно, как определяют размер субсидии. Основной критерий для этого — доход семьи за месяц, но для физических лиц-предпринимателей установлены другие правила. Еще мы рассказывали, что Нафтогаз требует от клиентов предоставить один документ для назначения субсидии на отопительный период. Так, потребителям надо подтвердить отсутствие долгов.
