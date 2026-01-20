Житлові субсидії можна втратити — клієнти мають протягом 30 днів звернутися до ПФУ

Комунальні платіжки та гроші. Фото: Новини.LIVE

Пенсійний фонд України (ПФУ) нагадав громадянам про обов'язок регулярного інформування про обставини, які можуть впливати на призначення житлової субсидії. На це відводиться 30-денний термін.

Про це повідомляє пресслужба ПФУ.

Реклама

Читайте також:

Хто має звернутися до ПФУ протягом 30 днів

За інформацією Пенсійного фонду, субсидіанти зобов’язані протягом 30 днів з моменту появи обставин, які впливають на призначення житлової субсидії, інформувати про це органи ПФУ.

Це необхідно робити у разі зміни у складі зареєстрованих у житлі членів домогосподарства, їхнього соцстатусу, зміни у складі родини члена домогосподарства. Також йдеться про такі обставини:

змінився перелік отримуваних комунальних послуг, умови їх надання;

змінився управитель, виконавець комунпослуг, утворилось об’єднання;

було здійснено одноразову покупку на суму більш ніж 100 тис. грн, а також придбано нерухомість, вартістю понад 100 тис. грн;

якщо було куплено, зокрема у кредит, генеруючу установку на понад 150 тис. грн;

у разі отримання права власності на транспорт (окрім мопеда/причепа), житлове приміщення в місті/в селищах міського типу;

здійснено операцію із купівлі іноземної валюти, банківських металів на суму понад 50 тис. грн (всі операції в загальній сумі за 12 місяців);

громадянин отримав одноразово дохід у сумі, що перевищує 25-кратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб (крім благодійної допомоги, спадщини, гранту, стипендії на навчання);

у разі відкриття депозиту на понад 100 тис. грн, або купівлі облігації внутрішньої державної позики на таку ж суму;

якщо втратилось право на субсидію на понаднормову площу житла;

людина перебувала за кордоном сукупно понад 60 днів;

у разі надання в оренду квартири/будинку внутрішньо переміщеній особі.

Як повідомити органи ПФУ про зміни

Громадяни можуть повідомити органи ПФУ про зміни, які впливають на призначення житлової субсидії чи пільги, онлайн.

У разі появи таких умов необхідно подати нову заяву та декларацію. Для цього потрібно авторизуватися на сайті фонду за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП). А також:

обрати пункт "Заява на житлову субсидію чи пільгу" у розділі "Комунікації з ПФУ";

натиснути "Заява про призначення та надання житлової субсидії";

заповнити заяву та завантажити відскановані документи: (паспорт, ідентифікаційний код);

перевірити внесені дані, сформувати заяву, підписати КЕП та натиснути "Відправити до ПФУ".

Щодо стадії опрацювання заяви, то за цим можна стежити в особистому кабінеті в розділі "Мої звернення".

Раніше ми повідомляли, що краще обрати українцям з двох видів держпідтримки для оплати комунальних послуг. Переваги мають як житлові субсидії, так і пільги.

Також розповідали, що громадяни, які погасили борг, можуть звернутися до ПФУ для перепризначення субсидії. Зокрема, необхідно додати копію договору про реструктуризацію.