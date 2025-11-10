Субсидія на холодний сезон 2025-2026 — хто не отримає без важливої довідки

Рахунки за комуналку та гроші. Фото: Новини.LIVE

У газопостачальній компанії "Нафтогаз України" розповіли, як клієнтам отримати документ з підтвердженням відсутності заборгованості за природний газ. Така послуга доступна в онлайн-режимі й актуальна для тих громадян, хто має намір отримати житлову субсидію на опалювальний сезон 2025-2026.

Про це йдеться в інформації ГК "Нафтогаз України", оприлюдненій у Facebook.

Як отримати довідку про відсутність боргу за газ онлайн

За даними компанії, під час оформлення житлових субсидій у громадян, які мали до цього борги, можуть вимагати довідку із підтвердженням їх відсутності.

"Це документ, що підтверджує відсутність протермінованого боргу клієнта за спожитий природний газ перед чинним постачальником", — повідомляють у Нафтогазі.

Клієнти можуть отримати довідку у газопостачальної компанії "Нафтогаз України" самостійно. Таку можливість надають через такі канали:

особистий кабінет на сайті;

у чат-ботах у Viber/Telegram;

через термінали самообслуговування (Ощадбанк, ПриватБанк, EasyPay, City24);

через Центри обслуговування клієнтів ГК "Нафтогаз України".

Для цього необхідно заздалегідь підготувати такі документи:

український паспорт (ID-картку);

номер ЕІС-коду/особового рахунку.

Подати запит на отримання довідки онлайн можна, виконавши наступні кроки:

на порталі зайти у власний цифровий особистий кабінет;

знайти розділ "Онлайн-послуги";

обрати пункт "Довідка про стан рахунку";

натиснути опцію "Сформувати";

скачати довідку.

Кому надають субсидію на газ у 2025 році

У 2025 році субсидію зможуть оформити ті українські родини, витрати яких на комунальні послуги перевищують в середньому 15% від загального доходу за місяць. Зокрема, домогосподарства, які винаймають житло, на основі договору оренди.

Субсидію розраховуватимуть, виходячи з доходу зареєстрованих у житлі осіб, і оформлять на будь-кого з членів родини.

Щоб отримати субсидію за наявності заборгованості, необхідно її або погасити, або укласти договір щодо реструктуризації боргу із постачальником послуг. Субсидію не призначають, якщо заборгованість перевищує три місяці, а сума — понад 680 грн.

Оформлення субсидій в Україні суттєво спрощено. Для отримання держдопомоги у сплаті комунальних послуг потрібно лише заповнити заяву та декларацію про доходи. Їх потрібно буде надіслати поштою до Пенсійного фонду або в е-формі.

Документи можна також самостійно подати до органів ПФУ.

Раніше ми писали, що в Нафтогазі закликали українців самим здійснювати контроль за актуальністю даних, що допоможе уникнути проблем з доступом до всіх неообхідних послуг. Там оприлюднили покрокову інструкцію для їх оновлення.

Також ми розповідали, що в Нафтогазі попросили клієнтів слідкувати за вчасною передачею показників з лічильників. Дотримання відповідної вимоги гарантуватиме отримання коректних сум у квитанціях за газ.