Україна
Субсидії на холодний сезон — яку довідку вимагають від громадян

Субсидії на холодний сезон — яку довідку вимагають від громадян

Ua ru
Дата публікації: 10 листопада 2025 08:50
Оновлено: 08:55
Субсидія на холодний сезон 2025-2026 — хто не отримає без важливої довідки
Рахунки за комуналку та гроші. Фото: Новини.LIVE

У газопостачальній компанії "Нафтогаз України" розповіли, як клієнтам отримати документ з підтвердженням відсутності заборгованості за природний газ. Така послуга доступна в онлайн-режимі й актуальна для тих громадян, хто має намір отримати житлову субсидію на опалювальний сезон 2025-2026.

Про це йдеться в інформації ГК "Нафтогаз України", оприлюдненій у Facebook.

Читайте також:

Як отримати довідку про відсутність боргу за газ онлайн

За даними компанії, під час оформлення житлових субсидій у громадян, які мали до цього борги, можуть вимагати довідку із підтвердженням їх відсутності.

"Це документ, що підтверджує відсутність протермінованого боргу клієнта за спожитий природний газ перед чинним постачальником", — повідомляють у Нафтогазі.

Клієнти можуть отримати довідку у газопостачальної компанії "Нафтогаз України" самостійно. Таку можливість надають через такі канали:

  • особистий кабінет на сайті;
  • у чат-ботах у Viber/Telegram;
  • через термінали самообслуговування (Ощадбанк, ПриватБанк, EasyPay, City24);
  • через Центри обслуговування клієнтів ГК "Нафтогаз України".

Для цього необхідно заздалегідь підготувати такі документи:

  • український паспорт (ID-картку);
  • номер ЕІС-коду/особового рахунку.

Подати запит на отримання довідки онлайн можна, виконавши наступні кроки:

  • на порталі зайти у власний цифровий особистий кабінет;
  • знайти розділ "Онлайн-послуги";
  • обрати пункт "Довідка про стан рахунку";
  • натиснути опцію "Сформувати";
  • скачати довідку.

Кому надають субсидію на газ у 2025 році

У 2025 році субсидію зможуть оформити ті українські родини, витрати яких на комунальні послуги перевищують в середньому 15% від загального доходу за місяць. Зокрема, домогосподарства, які винаймають житло, на основі договору оренди.

Субсидію розраховуватимуть, виходячи з доходу зареєстрованих у житлі осіб, і оформлять на будь-кого з членів родини.  

Щоб отримати субсидію за наявності заборгованості, необхідно її або погасити, або укласти договір щодо реструктуризації боргу із постачальником послуг. Субсидію не призначають, якщо заборгованість перевищує три місяці, а сума — понад 680 грн.

Оформлення субсидій в Україні суттєво спрощено. Для отримання держдопомоги у сплаті комунальних послуг потрібно лише заповнити заяву та декларацію про доходи. Їх потрібно буде надіслати поштою до Пенсійного фонду або в е-формі.

Документи можна також самостійно подати до органів ПФУ. 

Раніше ми писали, що в Нафтогазі закликали українців самим здійснювати контроль за актуальністю даних, що допоможе уникнути проблем з доступом до всіх неообхідних послуг. Там оприлюднили покрокову інструкцію для їх оновлення. 

Також ми розповідали, що в Нафтогазі попросили клієнтів слідкувати за вчасною передачею показників з лічильників. Дотримання відповідної вимоги гарантуватиме отримання коректних сум у квитанціях за газ.

Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
