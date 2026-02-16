Як отримати пасивний прибуток — варіант для інвестицій у 2026 році

Найкращий варіант для пасивного заробітку — куди найкраще вкладати гроші
Багато українців зацікавлені у тому, щоб знайти джерело для пасивного прибутку. Та усі існуючі варіанти для інвестицій мають як ризики, так і переваги.
Про це йдеться у статті InVenture, передає Новини.LIVE.
Детальніше про інвестиції
Інвестиції, як зазначається у матеріалі, слід оцінювати за трьома важливим пунктами:
- дохідність;
- ризик;
- ліквідність.
Ризики можуть бути різними: можна повністю або частково втратили свій капітал, тоді як ліквідність — це швидкість, з якою інвестиції перетворюються у реальний дохід.
Куди українцям краще інвестувати гроші
Найкраще зараз віддати гроші в позики під заставу нерухомості.
"Ставки – 1,5–2% на місяць, іноді нижчі для якісних об’єктів", — йдеться у тексті.
Автор статті наголошує, шо така інвестиція досі є найзахищенішим форматом приватної позики, якщо не порушувати важливі умови. Серед яких:
- сума позики не має бути більшою 50 – 60% від ринкової вартості об’єкта;
- об’єкт ліквідний (квартира або комерція в зрозумілій локації);
- договір оформлений юридично коректно, з правом звернення стягнення.
При цьому підкреслюється, що ринок нерухомості здатний різко коригуватися, якщо настає криза.
