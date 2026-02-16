Відео
Найкращий варіант для пасивного заробітку — куди найкраще вкладати гроші

Дата публікації: 16 лютого 2026 19:40
Як отримати пасивний прибуток — варіант для інвестицій у 2026 році
Банкноти гривні й євро. Фото: Новини.LIVE

Багато українців зацікавлені у тому, щоб знайти джерело для пасивного прибутку. Та усі існуючі варіанти для інвестицій мають як ризики, так і переваги. 

Про це йдеться у статті InVenture, передає Новини.LIVE

Інвестиції, як зазначається у матеріалі, слід оцінювати за трьома важливим пунктами:

  • дохідність; 
  • ризик;
  • ліквідність. 

Ризики можуть бути різними: можна повністю або частково втратили свій капітал, тоді як ліквідність — це швидкість, з якою інвестиції перетворюються у реальний дохід.

Куди українцям краще інвестувати гроші

Найкраще зараз віддати гроші в позики під заставу нерухомості.

"Ставки – 1,5–2% на місяць, іноді нижчі для якісних об’єктів", — йдеться у тексті.

Автор статті наголошує, шо така інвестиція досі є найзахищенішим форматом приватної позики, якщо не порушувати важливі умови. Серед яких:

  • сума позики не має бути більшою 50 – 60% від ринкової вартості об’єкта;
  • об’єкт ліквідний (квартира або комерція в зрозумілій локації);
  • договір оформлений юридично коректно, з правом звернення стягнення.

При цьому підкреслюється, що ринок нерухомості здатний різко коригуватися, якщо настає криза.

Раніше ми писали, як можна заощаджувати й при цьому не обмежувати себе у різних забаганках. Журналісти Новини.LIVE пояснили, яких правил варто дотримуватися. Дізнавайтесь також, куди вкладати гроші в Україні під час та після війни. 

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
