Сою из Украины покупают за бесценок — какая цена на мировом рынке

Дата публикации 12 ноября 2025 06:30
обновлено: 22:08
Цены на сою на мировом рынке — сколько платят за агропродукцию из Украины за рубежом
Соя. Фото: Unsplash

На мировом рынке одной из самых дешевых культур остается украинская соя. В то же время сохраняется потенциал для дальнейшего подорожания культуры.

Об этом рассказали аналитики в Telegram-канале Spike Brokers.

Читайте также:

Украинская соя на мировом рынке

Как отмечается, котировки на базисе CIF — когда ответственность за оплату товара, страхование и фрахта до места доставки лежит на продавце, по состоянию на сейчас варьируется от 415 до 420 долларов за тонну сои (с доставкой в порт).

"Соя продолжает прибавлять в цене, и на сегодня украинская продукция остается самой дешевой в мире, что открывает потенциал для дальнейшего роста в ближайшее время", — отмечают аналитики.

В то же время покупатели продукции на внутреннем рынке, учитывая стоимость доставки, удерживают цены на должном уровне на фоне имеющегося предложения.

"На западной границе также наблюдается рост цен, а европейские покупатели готовы платить агрессивнее, особенно за сою с гарантированным EUDR-комплаенсом (требования по документальной информации о произведенном сырье, — ред)", — говорится в сообщении.

Тем временем в Европе спрос сосредоточен на периоде поставок с января 2026 года. Цены европейских покупателей на границе пока остановились на уровне 380 евро за тонну. А общее предложение сои в Украине по результатам последней недели выросло до 4,3 млн тонн.

Что еще стоит знать

Напомним, что на экспортном рынке ожидается подорожание украинской пшеницы в ближайшее время. Причины: в ноябре трейдеры завершат разгрузку имеющихся запасов и начнут формировать закупки в декабре и январе. Пшеница может прибавить в цене до 30 долларов за тонну, тогда как сейчас цены находятся на уровне 220 долларов за тонну продукции.

Ранее мы рассказывали об обновлении на рынке ячменя. Известно, как изменились цены. Узнавайте также, как агрорынок Евросоюза влияет на стоимость подсолнечника в Украине.

деньги зерно экспорт цены соя зерновые
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
