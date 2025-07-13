ППО в Україні — кого візьмуть збивати дрони й виплачуватимуть по 100 тисяч гривень

Військовослужбовець мобільної групи ППО. Фото: УНІАН

У Міністерстві оборони України вже шукають громадян, які готові долучитися до сил Протиповітряної оборони (ППО). Таким українцям виплачуватимуть додаткову винагороду у розмірі 100 тисяч гривень.

Про це йдеться у Telegram-каналі Міноборони.

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Хто може долучитися до ППО

У відомстві нагадали, що у червні 2025 року в країні розпочався експериментальний проєкт, в рамках якого планується створити у складі добровольчих формувань територіальних громад (ДФТГ) групи ППО. Приєднатися можуть:

громадяни України, яким виповнилося 18 років і більше;

люди, які не підлягають мобілізації за віком чи станом здоров'я;

українці, які отримали бронь від мобілізації.

Як платитимуть

Громадяни, які приєднаються до добровольчих груп протиповітряної оборони, користуватимуться комплексною державною підтримкою.

Так, перед підписанням контракту кожна людина пройде медичну, професійну та психологічну перевірку. Після цього новобранці відбудуть на навчання, яке проходитиме у сертифікованих школах. Їх готуватимуть виконувати задачі виключно у сфері протиповітряної оборони.

Згодом вони братимуть участь у бойових чергуваннях у складі єдиної системи ППО держави та захищатимуть повітряний простір України від ворожих атак. За це їм щомісяця надаватимуть виплачуватимуть додаткову фінансову винагороду, розмір якої може сягати 100 тисяч гривень.

Сума винагороди не є фіксованою — вона залежить від фактичного часу участі людини у заходах з протиповітряної оборони. Тобто для нарахування грошей враховуватимуть кількість днів, які громадянин провів на чергуванні.

Також добровольці отримують соціальні гарантії, передбачені статтею 119 Кодексу законів про працю України. Так, на час служби за ними повинні зберегти місце на попередній роботі та посаду.

Які обов'язки отримають добровольці ППО

За інформацією народного депутата Олексія Гончаренка, якою він поділився 11 червня, добровольці:

виявлятимуть, супроводжуватимуть та збиватимуть повітряні цілі;

користуватимуться дронами, літаками, особистою зброєю;

отримають техніку, зброю та боєприпаси від ЗСУ;

їздитимуть на власних автомобілях та обладнанні.

Приєднатися до ППО можуть члени ДФТГ. Їм запропонують укласти контракт добровольця, який діятиме три роки. Документи на вступ подаються за місцем проживання громадянина. Контракт укладається за наступною схемою:

українець подає заяву на ім'я командира добровольчого формування;

проходить медичну, професійну та психологічну перевірку;

підписує контракт;

складає Присягу добровольця територіальної оборони;

отримує посвідчення члена добровольчого формування встановленої форми.

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