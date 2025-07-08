Грошова допомога військовим у 2025 році — які види виплат доступні після поранення

Пацієнт та лікар у військовому госпіталі. Фото: УНІАН

В Україні триває повномасштабна війна з Росією і чи не щодня на фронті отримують поранення українські військові. Захисники, які зазнали контузій, каліцтв чи травм під час бойових дій, можуть розраховувати на фінансову підтримку від держави.

Редакція Новини.LIVE розповідає про це детальніше.

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Які виплати доступні військовим після поранення

Як зазначається на платформі від Міністерства оборони України "Турбота про військовослужбовця", фінансова допомога поділяється на п'ять категорій. Так, передбачені такі виплати:

за останньою займаною посадою перед пораненням (контузією, каліцтвом, травмою);

100 тисяч гривень за поранення (під час виконання бойових завдань), які нараховують щомісяця впродовж усіх періодів лікування в стаціонарі або у відпустці для лікування після тяжкого поранення;

одноразова грошова допомога, яка передбачає компенсацію за будь-яке ушкодження здоров’я (інвалідність, часткова втрата працездатності внаслідок поранення, травми, контузії, каліцтва або захворювання), яке призвело до втрати працездатності чи групи інвалідності, отримані при виконанні обов’язків військової служби;

щорічна виплата в розмірі, що дорівнює розміру їхнього місячного грошового забезпечення, для соціально-побутових питань;

щомісячна виплата для оздоровлення, яка здійснюється щороку, незалежно від матдопомоги на розв'язання соціально-побутових питань.

Раніше ми розповідали, що деяким українцям у ЗСУ виплачують по 24 тисячі гривень. Відомо, хто із захисників може отримати таку суму.

Також нагадаємо, що російські окупанти продовжують повертати додому українських військовополонених. Держава надає своїм громадянам комплексну підтримку, зокрема декілька видів грошової допомоги.