Українці зможуть отримати до 100 000 за допомогу ППО — деталі

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Кабінет Міністрів України запускає експериментальний проєкт, який залучає добровольчі формування територіальних громад (ДФТГ) до протиповітряної оборони. Учасники проєкту зможуть отримати до 100 000 грн грошової винагороди за збиття ворожих дронів. Крім того, їх заборонять відправляти до зони бойових дій.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

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"Кабмін запускає експериментальний проєкт, який залучає добровольчі формування територіальних громад (ДФТГ) до протиповітряної оборони. Це робиться задля посилення захисту від дронів", — йдеться у дописі.

Хто зможе взяти участь у проєкті

Передбачається, що доєднатися до новостворених груп протиповітряного захисту зможуть добровольці з-поміж:

членів добровольчих формувань територіальних громад (ДФТГ);

осіб, які не підлягають мобілізації;

осіб, які пройшли підготовку та мають сертифікат (для БпЛА).

Добровольці підпорядковуватимуться Силам тероборони та Командуванню повітряних сил ЗСУ — організаційно та оперативно відповідно.

Яку роботу виконуватимуть добровольці

В документі, який опублікував Олексій Гончаренко, уточнюється, що у разі включення члена добровольчого формування до складу групи протиповітряного захисту до контракту добровольця територіальної оборони, укладеного з членом добровольчого формування територіальної громади, відповідно до цього Положення обов’язково вноситься умова про заборону направлення такої особи для виконання бойових чи інших завдань, крім здійснення заходів з протиповітряного захисту.

Постанова Кабміну. Фото: Telegram, Олексій Гончаренко

Постанова Кабміну. Фото: Telegram, Олексій Гончаренко

Постанова Кабміну. Фото: Telegram, Олексій Гончаренко

Постанова Кабміну. Фото: Telegram, Олексій Гончаренко

Постанова Кабміну. Фото: Telegram, Олексій Гончаренко

Постанова Кабміну. Фото: Telegram, Олексій Гончаренко

Постанова Кабміну. Фото: Telegram, Олексій Гончаренко

Постанова Кабміну. Фото: Telegram, Олексій Гончаренко

Постанова Кабміну. Фото: Telegram, Олексій Гончаренко 1 / 9

















Тобто, добровольці зможуть лише:

виявляти, супроводжувати та збивати повітряні загрози;

використовувати дрони, літаки, особисту зброю;

отримувати техніку, зброю, боєприпаси від ЗСУ;

використовувати власні авто та обладнання.

Нардеп уточнив, що фінансування проєкту здійснюватиметься коштом місцевих бюджетів. Учасники проєкту отримуватимуть грошову винагороду до 100 000 грн на місяць (пропорційно відпрацьованому часу).

Проєкт діятиме протягом воєнного стану, але не більше 2 років.

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