ПВО в Украине — кого возьмут сбивать дроны и будут выплачивать по 100 тысяч гривен

Военнослужащий мобильной группы ПВО. Фото: УНИАН

В Министерстве обороны Украины уже ищут граждан, которые готовы присоединиться к силам Противовоздушной обороны (ПВО). Таким украинцам будут выплачивать дополнительное вознаграждение в размере 100 тысяч гривен.

Об этом говорится в Telegram-канале Минобороны.

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Кто может присоединиться к ПВО

В ведомстве напомнили, что в июне 2025 года в стране начался экспериментальный проект, в рамках которого планируется создать в составе добровольческих формирований территориальных общин (ДФТГ) группы ПВО. Присоединиться могут:

граждане Украины, которым исполнилось 18 лет и более;

люди, которые не подлежат мобилизации по возрасту или состоянию здоровья;

украинцы, которые получили бронь от мобилизации.

Как будут платить

Граждане, которые присоединятся к добровольческим группам противовоздушной обороны, будут пользоваться комплексной государственной поддержкой.

Так, перед подписанием контракта каждый человек пройдет медицинскую, профессиональную и психологическую проверку. После этого новобранцы отбудут на обучение, которое будет проходить в сертифицированных школах. Их будут готовить выполнять задачи исключительно в сфере противовоздушной обороны.

Впоследствии они будут участвовать в боевых дежурствах в составе единой системы ПВО государства и защищать воздушное пространство Украины от вражеских атак. За это им ежемесячно будут предоставлять выплачивать дополнительное финансовое вознаграждение, размер которого может достигать 100 тысяч гривен.

Сумма вознаграждения не является фиксированной — она зависит от фактического времени участия человека в мероприятиях по противовоздушной обороне. То есть для начисления денег будут учитывать количество дней, которые гражданин провел на дежурстве.

Также добровольцы получают социальные гарантии, предусмотренные статьей 119 Кодекса законов о труде Украины. Так, на время службы за ними должны сохранить место на предыдущей работе и должность.

Какие обязанности получат добровольцы ПВО

По информации народного депутата Алексея Гончаренко, которой он поделился 11 июня, добровольцы:

будут выявлять, сопровождать и сбивать воздушные цели;

будут пользоваться дронами, самолетами, личным оружием;

получат технику, оружие и боеприпасы от ВСУ;

будут ездить на собственных автомобилях и оборудовании.

Присоединиться к ПВО могут члены ДФТГ. Им предложат заключить контракт добровольца, который будет действовать три года. Документы на вступление подаются по месту жительства гражданина. Контракт заключается по следующей схеме:

украинец подает заявление на имя командира добровольческого формирования;

проходит медицинскую, профессиональную и психологическую проверку;

подписывает контракт;

принимает Присягу добровольца территориальной обороны;

получает удостоверение члена добровольческого формирования установленной формы.

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Также напомним, что военнослужащим планируют предоставить льготы на аренду жилья. Подробности относительно нововведения недавно озвучил руководитель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.