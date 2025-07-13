ПВО в Украине — кого возьмут сбивать дроны и будут выплачивать по 100 тысяч гривен

Служить в ПВО — кому из украинцев будут платить по 100 тыс. грн
В Министерстве обороны Украины уже ищут граждан, которые готовы присоединиться к силам Противовоздушной обороны (ПВО). Таким украинцам будут выплачивать дополнительное вознаграждение в размере 100 тысяч гривен.
Об этом говорится в Telegram-канале Минобороны.
Кто может присоединиться к ПВО
В ведомстве напомнили, что в июне 2025 года в стране начался экспериментальный проект, в рамках которого планируется создать в составе добровольческих формирований территориальных общин (ДФТГ) группы ПВО. Присоединиться могут:
- граждане Украины, которым исполнилось 18 лет и более;
- люди, которые не подлежат мобилизации по возрасту или состоянию здоровья;
- украинцы, которые получили бронь от мобилизации.
Как будут платить
Граждане, которые присоединятся к добровольческим группам противовоздушной обороны, будут пользоваться комплексной государственной поддержкой.
Так, перед подписанием контракта каждый человек пройдет медицинскую, профессиональную и психологическую проверку. После этого новобранцы отбудут на обучение, которое будет проходить в сертифицированных школах. Их будут готовить выполнять задачи исключительно в сфере противовоздушной обороны.
Впоследствии они будут участвовать в боевых дежурствах в составе единой системы ПВО государства и защищать воздушное пространство Украины от вражеских атак. За это им ежемесячно будут предоставлять выплачивать дополнительное финансовое вознаграждение, размер которого может достигать 100 тысяч гривен.
Сумма вознаграждения не является фиксированной — она зависит от фактического времени участия человека в мероприятиях по противовоздушной обороне. То есть для начисления денег будут учитывать количество дней, которые гражданин провел на дежурстве.
Также добровольцы получают социальные гарантии, предусмотренные статьей 119 Кодекса законов о труде Украины. Так, на время службы за ними должны сохранить место на предыдущей работе и должность.
Какие обязанности получат добровольцы ПВО
По информации народного депутата Алексея Гончаренко, которой он поделился 11 июня, добровольцы:
- будут выявлять, сопровождать и сбивать воздушные цели;
- будут пользоваться дронами, самолетами, личным оружием;
- получат технику, оружие и боеприпасы от ВСУ;
- будут ездить на собственных автомобилях и оборудовании.
Присоединиться к ПВО могут члены ДФТГ. Им предложат заключить контракт добровольца, который будет действовать три года. Документы на вступление подаются по месту жительства гражданина. Контракт заключается по следующей схеме:
- украинец подает заявление на имя командира добровольческого формирования;
- проходит медицинскую, профессиональную и психологическую проверку;
- подписывает контракт;
- принимает Присягу добровольца территориальной обороны;
- получает удостоверение члена добровольческого формирования установленной формы.
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