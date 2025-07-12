Грошова допомога до Дня Незалежності 2025 — чи будуть виплачувати УБД

Людина рахує гроші. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Щороку в Україні відзначають День Незалежності та надають одноразову фінансову допомогу деяким громадянам з нагоди свята. Не стане винятком і 2025 рік.

Редакція Новини.LIVE розповідає, чи можуть розраховувати на грошову допомогу українці, які мають посвідчення учасника бойових дій (УБД).

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УБД і виплати до Дня Незалежності — чи можуть вони претендувати на грошову допомогу

Так, стаття 12 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" наділяє учасників бойових дій правом на отримання разової грошової виплати до Дня Незалежності України. Нарахування здійснюються за наступними правилами:

якщо УБД вже вийшов на пенсію, то виплату він отримає у серпні разом із пенсією;

УБД, які ще перебувають в армії — за місцем служби, якщо відповідну заявку подасть військова частина.

Для виплати разової грошової допомоги особа, яка не є пенсіонером/не проходить службу, але працює, має подати заяву до територіального органу Пенсійного фонду України (ПФУ). Це можна зробити:

особисто, звернувшись до обраного сервісного центру Пенсійного фонду України або до центру надання адміністративних послуг за задекларованим / зареєстрованим місцем проживання (перебування);

поштою — на адресу територіального органу Пенсійного фонду України;

онлайн — через портал електронних послуг Пенсійного фонду України, з накладанням кваліфікованого електронного підпису.

Скільки нарахують у 2025 році

Ветерани війни та інші категорії українців у 2025 році отримають від 450 до 3,1 тис. гривень. Виплати розподілені так:

по 450 гривень виплатять учасникам війни та колишнім в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, особам, яких було насильно вивезено на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога;

виплатять учасникам війни та колишнім в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, особам, яких було насильно вивезено на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога; по 650 гривень — членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, статус яким установлено згідно з п. 1 статті 10 Закону України Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, дружинам (чоловікам) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, які не одружилися вдруге, дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге;

— членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, статус яким установлено згідно з п. 1 статті 10 Закону України Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, дружинам (чоловікам) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, які не одружилися вдруге, дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге; по 1 тисячі гривень — учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності та колишнім неповнолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилося 18 років) в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їх батьків;

— учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності та колишнім неповнолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилося 18 років) в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їх батьків; по 3,1 тисячі гривень — особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

Натомість особам з інвалідністю внаслідок війни та колишнім малолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років) в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, визнаним особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин:

I групи — 3,1 тисячі гривень;

II групи — 2,9 тисячі гривень;

III групи — 2,7 тисячі гривень.

Раніше ми розповідали, що українцям, які постраждали від російської збройної агресії, виплачують до 50 тисяч гривень. Програма доступна в одному із міст.

Також нагадаємо, що громадянам з інвалідністю I-III груп з Чернігівської області нададуть грошову допомогу від гуманітарного фонду України (UHF). Подавати заявки можна до 21 липня 2025 року.