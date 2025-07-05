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Головна Фінанси Нові пільги для військових — Гетманцев назвав важливу деталь

Нові пільги для військових — Гетманцев назвав важливу деталь

Ua ru
Дата публікації: 5 липня 2025 19:20
Гетманцев назвав нові пільги для військових — яку підтримку вони отримають
Люди біля житлового будинку. Фото: УНІАН

В Україні планують розширити пільги для військовослужбовців. Так, комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував Верховній Раді надати захисникам пільгу на оренду житла.

Про це очільник комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів ведучій програми Вечір.LIVE Насті Рейн

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Що відомо про нову пільгу для військовослужбовців

За словами Данила Гетманцева, пільга на оренду житла для військовослужбовців діятиме за схемою, за якою квартири чи будинки орендують внутрішньо переміщені особи (ВПО).

Йдеться про те, що скористатися пільгою захисники зможуть, якщо матимуть офіційний договір оренди з власником житла. 

"Ми повністю надаємо таку пільгу військовослужбовцям: під час оренди житла вони не сплачуватимуть відповідні податки та платежі", — сказав політик. 

Що ще варто знати 

Українські військовослужбовці, які є учасниками бойових дій, наразі можуть користуватися знижками на квартплату.  Відповідна пільга надається, якщо дотримані відповідні норми щодо площі житла, а саме:

  • 21 кв. метр загальної площі житла на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні / будинку і має право на знижку плати;
  • додатково 10,5 кв. метра на сім'ю загалом.

Нагадаємо, що ветерани війни можуть безплатно отримати деякі медичні послуги у 2025 році. Відомо, які саме.

Дізнавайтесь також, в кого з українців є право на пільги, як у військових. 

ЗСУ гроші житло оренда пільги
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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