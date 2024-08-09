Цена за 1 г золота в Украине на 9 августа 2024 года

Слиток золота. Фото: assayoffice.co.uk

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Золото всегда играло важную роль в истории человечества, влияя на многие аспекты жизни. Оно использовалось как для создания украшений и религиозных артефактов, так и как деньги и символ стабильности. С давних времен золото служило средством накопления и обмена. К примеру, оно применялось как деньги в Древнем Египте, Греции и Римской империи. Сдача этого металла в ломбард может принести дополнительные деньги, когда это необходимо.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 г золота в Украине в августе

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Интересные факты о золоте

Золото — это редкий драгоценный металл, который на протяжении всей истории использовался для чеканки монет, создания ювелирных украшений и произведений искусства. В прошлом золотой стандарт часто применялся как основа денежно-кредитной политики.

Золото благодаря своему привлекательному внешнему виду, легкости в обработке, а также стойкости к тускнению и коррозии стало одним из первых металлов, привлекших внимание человека. Примеры сложных ювелирных изделий и других декоративных предметов, многие из которых сохранились почти в идеальном состоянии, датируются временами древних египетских, минойских, ассирийских и этрусских мастеров. И сегодня золото остается одним из популярнейших материалов для создания ювелирных изделий.

Благодаря своим уникальным свойствам золото стало единственным материалом, повсеместно принимаемым в обмен на товары и услуги. В виде монет или слитков золото иногда играло ключевую роль в ценной валюте.

Эпоха добычи золота, начавшаяся после открытия Америки испанцами в 1490-х годах, вероятно, была величайшей из всех, что мир знал в то время. Эксплуатация рудников с использованием рабского труда, а также разграбление дворцов, храмов и гробниц в Центральной и Южной Америке привели к беспрецедентному притоку золота, буквально нарушившему экономическую структуру Европы.

Поскольку чистое золото слишком мягкое, чтобы выдерживать продолжительное использование, его обычно сплавляют с другими металлами. Большинство золота, используемого в ювелирных изделиях, сплавляется с серебром, медью и небольшим количеством цинка для получения различных оттенков желтого золота или никелем, медью и цинком для получения белого золота.

Как дороже всего сдать золото в ломбард

В Украине ломбарды предоставляют услуги каждому совершеннолетнему, кто хочет заложить или продать золотые изделия. Однако цены на золото в ломбардах обычно ниже, чем в ювелирных магазинах, поскольку они оценивают только стоимость металла, не считая работы ювелира.

Ломбарды принимают изделия с драгоценными камнями, но оценивают их исключительно по весу золота, а проба изделия играет второстепенную роль, поскольку качество проверяют на месте.

Большинство золотых изделий можно заложить в ломбард, но есть исключения: самородки, зубопротезы, металлические отходы, сусальное золото, ордена и медали, лабораторные детали и полуфабрикаты для ювелирных изделий.

Если планируется продажа украшения, а не его залог, лучше заранее сообщить об этом, чтобы получить более выгодное предложение. Также следует очистить изделие от грязи перед визитом.

Цены на золото могут быть разными в разных ломбардах, поэтому рекомендуется сравнить предложения нескольких мест. При себе необходимо иметь паспорт в подтверждение возраста.

Цены на золото в Украине.

Закупочные цены на золото от Национального банка:

Банковский металл (доведен до самых высоких проб в соответствии с мировыми стандартами): 3 131,95 грн/грамм.

Банковский металл, нуждающийся в доведении его признанными производителями до стандартов качества: 3 122,55 грн/грамм.

Золото, не отвечающее требованиям качества банковских металлов: 3 100,63 грн/грамм.

Закупочные цены на золото в металлоломе от Национального банка Украины:

333 проба: 1 032,51 грн/грамм.

375 проба: 1 162,74 грн/грамм.

500 проба: 1 550,32 грн/грамм.

583 проба: 1 807,67 грн/грамм.

585 проба: 1 813,87 грн/грамм.

750 проба: 2 325,47 грн/грамм.

900 проба: 2 790,57 грн/грамм.

916 проба: 2 840,18 грн/грамм.

958 проба: 2 970,40 грн/грамм.

999 проба: 3 097,53 грн/грамм.

999,9 проба: 3 100,32 грн/грамм.

Средняя цена на золото в ломбардах Украины:

333 проба: 1 010 грн/грамм.

375 проба: 1 247,05 грн/грамм.

500 проба: 1 669,98 грн/грамм.

583 проба: 1 942,85 грн/грамм.

585 проба: 1 946,67 грн/грамм.

750 проба: 2 498.98 грн/грамм.

900 проба: 3 040,20 грн/грамм.

916 проба: 3 049,42 грн/грамм.

958 проба: 3 269,34 грн/грамм.

999 проба: 3 350,00 грн/грамм.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит алюминий в Украине в августе. Еще мы собрали цены на медь, чермет и латунь.