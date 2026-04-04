Зарплати у ТЦК та СП: скільки отримують співробітники у зоні бойових дій

Під час повномасштабної війни з Росією територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) проводять активні роботи для комплектації Збройних сил України особовим складом. При чому ці органи військового управління функціонують як у тилу, так і на територіях, де ведуться активні бойові дії. Відповідно, зарплати співробітників суттєво відрізняються.

Скільки платять співробітникам ТЦК та СП у зоні бойових дій

В ТЦК та СП на територіях активних бойових дій співробітники отримують на руки:

Держслужбовці:

головний спеціаліст — 42 536 — 47 286 гривень;

провідний спеціаліст — 41 780 — 47 125 гривень;

спеціаліст — 41 039 — 43 631 гривень.

Працівникам, які займаються обслуговуванням, платять від 34 977 до 47 237 гривень. А прибиральники службових приміщень та оператори котелень можуть отримувати від 11 568 до 12 325 гривень.

Читайте також:

Що ще варто знати

Нагадаємо, зарплати цивільним у ТЦК та СП нараховують із застосуванням різних підходів. Так, посадові оклади держслужбовців і працівників ТЦК та СП розраховуються за коефіцієнтами 2 або 1,5. Величина коефіцієнтів залежить від регіону, у якому працює ТЦК та СП.

Як повідомляли Новини.LIVE, виплати за березень українські військові отримають у квітні. Як правило, грошове забезпечення надходить на банківські рахунки до 20 числа кожного місяця. Однак військовій частині можуть нарахувати гроші й пізніше. Ще Новини.LIVE писали, що з військовослужбовців в Україні зняли обов'язок платити відсотки та штрафи за наявними кредитами. Так звані канікули доступні вже від першого дня перебування в армії. Пільгу також надають дружинам захисників.