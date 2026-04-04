Зарплаты в ТЦК и СП: сколько получают сотрудники в зоне боевых действий

Во время полномасштабной войны с Россией территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) проводят активные работы для комплектации Вооруженных сил Украины личным составом. Причем эти органы военного управления функционируют как в тылу, так и на территориях, где ведутся активные боевые действия. Соответственно, зарплаты сотрудников существенно отличаются.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на информацию, полученную от Главного управления коммуникаций Вооруженных Сил Украины (ВСУ).

Сколько платят сотрудникам ТЦК и СП в зоне боевых действий

В ТЦК и СП на территориях активных боевых действий сотрудники получают на руки:

Госслужащие:

главный специалист — 42 536 — 47 286 гривен;

ведущий специалист — 41 780 — 47 125 гривен;

специалист — 41 039 — 43 631 гривен.

Работникам, которые занимаются обслуживанием, платят от 34 977 до 47 237 гривен. А уборщики служебных помещений и операторы котельных могут получать от 11 568 до 12 325 гривен.

Читайте также:

Что еще стоит знать

Напомним, зарплаты гражданским в ТЦК и СП начисляют с применением различных подходов. Так, должностные оклады госслужащих и работников ТЦК и СП рассчитываются по коэффициентам 2 или 1,5. Величина коэффициентов зависит от региона, в котором работает ТЦК и СП.

Как сообщали Новини.LIVE, выплаты за март украинские военные получат в апреле. Как правило, денежное обеспечение поступает на банковские счета до 20 числа каждого месяца. Однако воинской части могут начислить деньги и позже. Еще Новини.LIVE писали, что с военнослужащих в Украине сняли обязанность платить проценты и штрафы по имеющимся кредитам. Так называемые каникулы доступны уже с первого дня пребывания в армии. Льготу также предоставляют женам защитников.