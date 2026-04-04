Зарплаты в ТЦК и СП: сколько получают сотрудники в зоне боевых действий

Главная Финансы Сколько платят сотрудникам ТЦК и СП в зоне боевых действий

Дата публикации 4 апреля 2026 21:22
Рабочий и деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Во время полномасштабной войны с Россией территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) проводят активные работы для комплектации Вооруженных сил Украины личным составом. Причем эти органы военного управления функционируют как в тылу, так и на территориях, где ведутся активные боевые действия. Соответственно, зарплаты сотрудников существенно отличаются.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на информацию, полученную от Главного управления коммуникаций Вооруженных Сил Украины (ВСУ).

В ТЦК и СП на территориях активных боевых действий сотрудники получают на руки:

Госслужащие:

  • главный специалист — 42 536 — 47 286 гривен;
  • ведущий специалист — 41 780 — 47 125 гривен;
  • специалист — 41 039 — 43 631 гривен.

Работникам, которые занимаются обслуживанием, платят от 34 977 до 47 237 гривен. А уборщики служебных помещений и операторы котельных могут получать от 11 568 до 12 325 гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, зарплаты гражданским в ТЦК и СП начисляют с применением различных подходов. Так, должностные оклады госслужащих и работников ТЦК и СП рассчитываются по коэффициентам 2 или 1,5. Величина коэффициентов зависит от региона, в котором работает ТЦК и СП.

Как сообщали Новини.LIVE, выплаты за март украинские военные получат в апреле. Как правило, денежное обеспечение поступает на банковские счета до 20 числа каждого месяца. Однако воинской части могут начислить деньги и позже. Еще Новини.LIVE писали, что с военнослужащих в Украине сняли обязанность платить проценты и штрафы по имеющимся кредитам. Так называемые каникулы доступны уже с первого дня пребывания в армии. Льготу также предоставляют женам защитников.

Виталий Чайка
