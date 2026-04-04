Зарплати цивільних у ТЦК та СП — як розраховуються виплати у 2026 році

У територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) в Україні працевлаштовані не лише військовослужбовці. Так, у структурі військових комісаріатів задіяні також державні службовці та працівники. Зарплати усім їм виплачує держава, однак суми можуть відрізнятися.

Як нараховують зарплату працівникам ТЦК та СП

Для нарахування грошового забезпечення військовослужбовцям, державним службовцям та працівникам у ТЦК та СП застосовують різні підходи, розповіли у Головному управлінні комунікацій Збройних Сил України на запит Новини.LIVE. Так, якщо військові Збройних сил України (ЗСУ) отримують грошове забезпечення, то зарплати держслужбовцям та працівникам нараховуються за дещо іншими методами. Їхні виплати, зокрема, підв’язані до системи оплати праці.

Так, під час воєнного стану, як вказано у постанові Кабміну від 25.04.2023 №391, для розрахунку посадових окладів державних службовців та працівників у ТЦК, застосовують коефіцієнти 2 або 1,5. Величина коефіцієнтів залежить від регіону, у якому функціонує центр комплектування. За іншою постановою уряду — від 25.08.2023 №928 працівників, які безпосередньо виконують обовʼязки та завдання (наскрізні професії), забезпечують щомісячними надбавками, оскільки їхня робота пов’язана з особливими умовами праці:

на територіях активних бойових дій — 100% посадового окладу;

на територіях можливих бойових дій — 50% посадового окладу.

Що ще варто знати

Нагадаємо, що солдати, сержанти та офіцери у ТЦК та СП отримують зарплати від 20 183 до 48 359 гривень щомісяця. У кінцеву суму враховуються усі можливі надбавки. При цьому фінансове забезпечення військовослужбовців залежить від посади, статусу співробітника та регіону служби.

Як розповідали Новини.LIVE, військовослужбовці з особливими заслугами перед Батьківщиною та відзначені державними нагородами, отримують надбавки до зарплат. Скільки саме нараховують — залежить від типу нагороди та мінімальної зарплати станом на 1 січня року, у якому виплачується надбавка. Ще Новини.LIVE писали про мінімальне грошове забезпечення у ЗСУ. У квітні 2026 року йдеться про суму у 20 130,05 гривень. Також для військових передбачені надбавки, сума яких коливається від 30 000 до 100 000 гривень.

