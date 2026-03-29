Кредитні канікули для військових в Україні: умови списання відсотків

В Україні окремі категорії військовослужбовців звільняються від відсотків та штрафів за кредитами на час служби. Кредитні канікули можна оформити з першого дня мобілізації. Також пільга надається дружинам та чоловікам захисників.

Про умови та порядок оформлення кредитних канікул для військовослужбовців розповідають Новини.LIVE з посиланням на Міністерство оборони України.

Хто може оформити кредитні канікули

Не сплачувати відсотки й штрафи за кредитами на час служби мають право:

мобілізовані;

резервісти;

контрактники.

Для мобілізованих та резервістів кредитні канікули починають діяти з першого дня призову і тривають аж до моменту звільнення. Місце несення служби не має значення.

З-поміж контрактників скористатися пільгою можуть ті, хто брав участь у бойових діях або заходах з оборони хоча б один день (після 24 лютого 2022 року).

Для дружин чи чоловіків зазначених категорій військовослужбовців також діє звільнення від сплати відсотків та штрафів за кредитами.

На які кредити не поширюється пільга

Кредитні канікули не застосовуються до позик, взятих на купівлю:

житла;

автомобілів;

енергетичного обладнання.

Йдеться про пільгові кредити, відсотки за якими компенсуються державою чи третіми особами.

Які документи потрібно надати банку

При зверненні до фінансової установи для оформлення кредитних канікул необхідно надати пакет документів.

Мобілізованим та резервістам:

військовий квиток або посвідчення офіцера;

довідку за формою 5 (про проходження служби);

витяг із наказу про призначення (якщо у довідці ф.5 не вказано вид служби);

свідоцтво про шлюб (якщо пільгу оформлює дружина/чоловік).

Контрактникам:

військовий квиток або посвідчення офіцера;

довідку за формою 5;

витяг із наказу про призначення;

свідоцтво про шлюб (для дружини/чоловіка).

Крім того, як мобілізовані і резервісти, так і контрактники мають надати документ, який підтверджує участь у бойових діях або заходах з оборони. Видає такі довідки стройова частина за місцем служби.

Часті питання

Як повернути відсотки за кредит військовослужбовцям?

Треба звернутися з відповідною заявою в банк або мікрофінансову організацію, яка надала кредит. У разі відмови у списання сплачених військовим відсотків, можна подати позов до суду.

Скільки тривають кредитні канікули для військових?

Для мобілізованих, резервістів та контрактників кредитні канікули тривають до моменту звільнення зі служби. Такі ж терміни діють для дружин та чоловіків захисників.