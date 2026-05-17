ПриватБанк встановив тарифи на поповнення мобільного: що відомо

Державний ПриватБанк стягує з клієнтів комісію за надання різноманітних послуг. Наприклад, доплачувати доводиться за переказ грошей з картки на картку іншого банку.Також не є безкоштовною послуга з поповнення мобільного рахунку у додатку Приват24, в банкоматах та терміналах або після дзвінка на номер 3700.

Тарифи на поповнення мобільного рахунок в Приват24, в банкоматах та терміналах ПриватБанку

За поповнення мобільного рахунку через Приват24 клієнт сплатить комісію у розмірі 4 гривень, вказується на сайті банку. Обмеження щодо суми поповнення відсутні.

Тарифи на поповнення мобільного зв'язку у ПриватБанку. Скриншот: ПриватБанк

Комісію в 1% встановили для клієнтів, які поповнюють свій номер в банкоматах або терміналах (АТМ, ATM-Recycler, ТСО) не приватівською карткою. Поповнити мобільний, подзвонивши на короткий номер 3700, коштуватиме ще плюс 5 гривень. При цьому оплата за сам дзвінок не стягується.

Що ще варто знати

Нагадаємо, ПриватБанк встановив пільгові тарифи для клієнтів, які виконуватимуть міжнародні перекази на закордонні карти у будь-яку країну. Знижені ціни діятимуть до 31 травня 2026 року:

За перекази із закордонних карт на карти ПриватБанку — стягують 1% від суми замість 1,5%; За перекази з валютних карт ПриватБанку на закордонні карти — 1% від суми замість 2% (мінімально 50 грн).

Таким чином українці зможуть активніше використовувати цифрові сервіси.

