Головна Фінанси Скільки коштує поповнити мобільний у ПриватБанку: тарифи

Скільки коштує поповнити мобільний у ПриватБанку: тарифи

Дата публікації: 17 травня 2026 07:01
ПриватБанк встановив тарифи на поповнення мобільного: що відомо
Чоловік біля банкомату ПриватБанка, додаток Приват24 на телефоні. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Державний ПриватБанк стягує з клієнтів комісію за надання різноманітних послуг. Наприклад, доплачувати доводиться за переказ грошей з картки на картку іншого банку.Також не є безкоштовною послуга з поповнення мобільного рахунку у додатку Приват24, в банкоматах та терміналах або після дзвінка на номер 3700.

Редакція Новини.LIVE розповідає про це детальніше.

Тарифи на поповнення мобільного рахунок в Приват24, в банкоматах та терміналах ПриватБанку

За поповнення мобільного рахунку через Приват24 клієнт сплатить комісію у розмірі 4 гривень, вказується на сайті банку. Обмеження щодо суми поповнення відсутні.

Тарифи на поповнення мобільного зв'язку у ПриватБанку. Скриншот: ПриватБанк

Комісію в 1% встановили для клієнтів, які поповнюють свій номер в банкоматах або терміналах (АТМ, ATM-Recycler, ТСО) не приватівською карткою. Поповнити мобільний, подзвонивши на короткий номер 3700, коштуватиме ще плюс 5 гривень. При цьому оплата за сам дзвінок не стягується. 

Що ще варто знати

Нагадаємо, ПриватБанк встановив пільгові тарифи для клієнтів, які виконуватимуть міжнародні перекази на закордонні карти у будь-яку країну. Знижені ціни діятимуть до 31 травня 2026 року:

Читайте також:
  1. За перекази із закордонних карт на карти ПриватБанку — стягують 1% від суми замість 1,5%;
  2. За перекази з валютних карт ПриватБанку на закордонні карти — 1% від суми замість 2% (мінімально 50 грн).

Таким чином українці зможуть активніше використовувати цифрові сервіси.

Як повідомляли Новини.LIVE, до 20 липня клієнтам ПриватБанку надаватиметься кешбек за деякі перекази за номером телефону у застосунку "Приват24". Клієнтам повертатимуть від 1000 гривень і більше.

Також Новини.LIVE розповідали про програму, за якою клієнтам ПриватБанку платитимуть по 150 гривень. Для цього потрібно оформити картку. Винагороду як запрошеному клієнту, так і тому, хто поділився посиланням.  

Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Віталій Чайка
