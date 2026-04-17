ПриватБанк змінить комісії за перекази: коли запрацюють нові тарифи

З 1 червня 2026 року у державній установі "ПриватБанк" почнуть діяти нові правила для здійснення міжнародних переказів у мобільному застосунку чи вебверсії "Приват24". Як зазначають у банку, тоді завершиться дія знижених тарифів.

Тарифи на міжнародні перекази у ПриватБанку

За даними банку, термін дії лояльних правил щодо міжнародних переказів, здійснених через застосунок чи веббанкінг "Приват24" завершиться 31 травня. Нині знижений тариф поширюється на відправлення з України по світу та отримання коштів з-за кордону.

Мінімальні комісії встановлені на такому рівні:

З іноземної карти на карту ПриватБанку — 1% замість 1,5%; З валютної карти ПриватБанку на закордонні карти — 1% замість 2% (мінімально 50 грн).

Як пояснюють у банку, скористатися нагодою заощадити до 31 травня можуть власники валютних карт ПриватБанку.

Зокрема, виконувати перекази максимально оперативно та безпечно можна через мобільний застосунок "Приват24", виконавши лише кілька кроків:

треба натиснути на пункт "Переказати";

перейти у розділ "З картки";

вказати реквізити карти закордонної фінустанови, з якої буде здійснено грошовий переказ;

зазначити свою картку ПриватБанку у розділі "Отримувач";

ввести необхідну суму переказу;

наприкінці натиснути на опцію "Продовжити".

Що необхідно знати про перекази у ПриватБанку

На міжнародні перекази у ПриватБанку поширюються жорсткі обмеження. Надсилати суми коштів дозволяється виключно з валютної карти від ПриватБанку у таких межах:

мінімальна сума — 10 доларів (в еквіваленті);

максимальна сума — 29 900 грн (в еквіваленті).

Сукупно перекази на закордонні карти Mastercard у "Приват24" повинні бути в рамках 100 00 грн (в еквіваленті). Така сума актуальна для фінансових операцій на одного клієнта упродовж місяця.

Ліміт на купівлю валюти онлайн у "Приват24" становить 50 000 грн за місяць.

Клієнтам також нагадали про наявність зручної опції для переказів за кордон. Йдеться про можливість додати іноземної картки до гаманця у застосунку. Це дозволить не вводити щоразу її дані.

