Головна Фінанси Перекази у Приват24: хто з клієнтів платитиме більше з 1 червня

Дата публікації: 17 квітня 2026 07:01
ПриватБанк змінить комісії за перекази: коли запрацюють нові тарифи
Банківський застосунок на смартфоні. Фото: Новини.LIVE

З 1 червня 2026 року у державній установі "ПриватБанк" почнуть діяти нові правила для здійснення міжнародних переказів у мобільному застосунку чи вебверсії "Приват24". Як зазначають у банку, тоді завершиться дія знижених тарифів.

Про це йдеться на сайті державної установи, передають Новини.LIVE.

Тарифи на міжнародні перекази у ПриватБанку

За даними банку, термін дії лояльних правил щодо міжнародних переказів, здійснених через застосунок чи веббанкінг "Приват24" завершиться 31 травня. Нині знижений тариф поширюється на відправлення з України по світу та отримання коштів з-за кордону.

Мінімальні комісії встановлені на такому рівні:

  1. З іноземної карти на карту ПриватБанку — 1% замість 1,5%;
  2. З валютної карти ПриватБанку на закордонні карти — 1% замість 2% (мінімально 50 грн). 

Як пояснюють у банку, скористатися нагодою заощадити до 31 травня можуть власники валютних карт ПриватБанку.

Читайте також:

Зокрема, виконувати перекази максимально оперативно та безпечно можна через мобільний застосунок "Приват24", виконавши лише кілька кроків:

  • треба натиснути на пункт "Переказати";
  • перейти у розділ "З картки";
  • вказати реквізити карти закордонної фінустанови, з якої буде здійснено грошовий переказ;
  • зазначити свою картку ПриватБанку у розділі "Отримувач";
  • ввести необхідну суму переказу;
  • наприкінці натиснути на опцію "Продовжити".

Що необхідно знати про перекази у ПриватБанку

На міжнародні перекази у ПриватБанку поширюються жорсткі обмеження. Надсилати суми коштів дозволяється виключно з валютної карти від ПриватБанку у таких межах:

  • мінімальна сума — 10 доларів (в еквіваленті);
  • максимальна сума — 29 900 грн (в еквіваленті).

Сукупно перекази на закордонні карти Mastercard у "Приват24" повинні бути в рамках 100 00 грн (в еквіваленті). Така сума актуальна для фінансових операцій на одного клієнта упродовж місяця.

Ліміт на купівлю валюти онлайн у "Приват24" становить 50 000 грн за місяць. 

Клієнтам також нагадали про наявність зручної опції для переказів  за кордон. Йдеться про можливість додати іноземної картки до гаманця у застосунку. Це дозволить не вводити щоразу її дані.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що до 10 липня клієнти ПриватБанку можуть отримати кешбек за міжнародні перекази на карти Visa. На кожному етапі програми нарахують суму у 2 026 грн, її отримають 300 учасників акції. 

Ще Новини.LIVE повідомляли про правила дії комісії за обслуговування карт у ПриватБанку За даними фінустанови, тарифи можуть суттєво різнитися, зокрема, 20 грн щомісяця списують комісії за картою "Універсальна Gold", тобто 240 грн за рік.  

ПриватБанк гроші банки
Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Автор:
Ксенія Симонова
