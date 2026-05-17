ПриватБанк установил тарифы на пополнение мобильного: что известно

Мужчина возле банкомата ПриватБанка, приложение Приват24 на телефоне. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Государственный ПриватБанк взимает с клиентов комиссию за предоставление различных услуг. Например, доплачивать приходится за перевод денег с карты на карту другого банка. Также не бесплатной является услуга по пополнению мобильного счета в приложении Приват24, в банкоматах и терминалах или после звонка на номер 3700.

Редакция Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.

Тарифы на пополнение мобильного счет в Приват24, в банкоматах и терминалах ПриватБанка

За пополнение мобильного счета через Приват24 клиент оплатит комиссию в размере 4 гривен, указывается на сайте банка. Ограничения по сумме пополнения отсутствуют.

Тарифы на пополнения мобильной связи в ПриватБанке. Скриншот: ПриватБанк

Комиссию в 1% установили для клиентов, которые пополняют свой номер в банкоматах или терминалах (АТМ, ATM-Recycler, ТСО) не приватовской картой. Пополнить мобильный, позвонив на короткий номер 3700, будет стоить еще плюс 5 гривен. При этом оплата за сам звонок не взимается.

Что еще стоит знать

Напомним, ПриватБанк установил льготные тарифы для клиентов, которые будут выполнять международные переводы на зарубежные карты в любую страну. Сниженные цены будут действовать до 31 мая 2026 года:

За переводы с зарубежных карт на карты ПриватБанка — взимают 1% от суммы вместо 1,5%; За переводы с валютных карт ПриватБанка на зарубежные карты — 1% от суммы вместо 2% (минимально 50 грн).

Таким образом украинцы смогут активнее использовать цифровые сервисы.

