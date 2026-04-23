ПриватБанк нарахує кешбек за перекази за номером телефону від 1000 грн: умови

Банківський застосунок на смартфоні.

До 20 липня 2026 року клієнти державного "ПриватБанку" можуть скористатися можливістю отримати кешбек за здійснення деяких грошових переказів за номером телефону у мобільному застосунку "Приват24". Зокрема, мінімально за такі операції можна розраховувати на компенсацію у розмірі 1000 грн.

Правила нарахування кешбеку у ПриватБанку

Згідно з даними фінустанови, три місяці триватиме кешбек-програма, що передбачатиме нарахування різних сум клієнтам за здійснення переказів за номером телефону в "Приват24" з карткою Visa.

У рамках акції банк розіграє 300 кешбеків розміром у 1 000, 2 000, 3 000 грн, а головним призом стане iPhone 17 Pro Max.

"ПриватБанк та Visa запускає нову програму кешбеків для тих, хто обирає прості та безпечні перекази за номером телефону в "Приват24" з карткою Visa", — йдеться у повідомленні.

Чим більше клієнт здійснить переказів, тим більше шансів отримає стати власником подарунків або кешбеку. А саме:

за один переказ упродовж одного етапу акції візьме участь в розіграші кешбеку у сумі 1 000 грн;

за два перекази за один етап акції долучитися до розіграшу кешбеку у розмірі 2 000 грн;

за три перекази протягом одного етапу стане учасником розіграшу 3 000 грн.

Як взяти участь у розіграші кешбеку у "Приват24"

Для того, щоб стати учасником акції, необхідно бути повнолітніми клієнтами, мати ідентифікаційний код та активну картку Visa від ПриватБанку. Після цього потрібно виконати такі кроки:

активувати послугу поповнення картки за номером телефону у застосунку "Приват24", якщо ще не зробили цього;

надіслати/отримати переказ за номером з картою Visa від 1 000 грн у "Приват24".

Як пояснюють у банку, кожний переказ дасть можливість виграти кешбек та приз. Всі такі операції, здійснені в період дії програми, беруть участь у розіграші компенсацій та iPhone 17 Pro Max автоматично.

Сервіс ПриватБанку для переказу коштів за допомогою номера телефону можливий, якщо одержувач прив’язав його до номера картки. Надіслати кошти можна, вибравши потрібний контакт із телефонної книги. Для цього необхідно:

відкрити застосунок "Приват24";

перейти у меню "Переказати";

вибрати одержувача з телефонної книги;

ввести його номер телефону.

вказати необхідну суму;

підтвердити переказ.

