Перекази на картки ПриватБанку: які операції мають знижені тарифи у травні

Смартфон, банківське відділення. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

У травні 2026 року для частини послуг у державному "ПриватБанк" діятимуть пільгові умови. Зокрема, знижені тарифи передбачені для клієнтів на деякі міжнародні перекази з картками банку.

Про те, які операції мають вигідні тарифи, розповідає редакція Новини.LIVE.

Які перекази у ПриватБанку обійдуться дешевше у травні

За інформацією банку, до кінця травня для клієнтів діятимуть пільгові тарифи на міжнародні перекази на закордонні карти по всьому світу, а також грошові перекази з-за кордону на карти фінустанови у мобільному застосунку та веббанкінгу "Приват24".

Такий крок з боку банку покликаний зробити більш доступними сучасні цифрові сервіси для українців.

З огляду на це, до 31 травня 2026 року передбачені такі знижені ціни на міжнародні перекази онлайн:

За перекази із закордонних карт на карти ПриватБанку — стягують 1% від суми замість 1,5%; За перекази з валютних карт ПриватБанку на закордонні карти — 1% від суми замість 2% (мінімально 50 грн).

Нюанси у здійсненні переказів у "Приват24"

Як пояснюють у фінустанові, надіслати грошовий переказ з карти закордонного банку на карту ПриватБанку онлайн можна у кілька кліків:

необхідно зайти у застосунок або вебверсію;

натиснути на кнопку "Переказати" або у вебверсії в меню "Переказ на картку";

ввести необхідні реквізити карти закордонної фінустанови;

обрати карту ПриватБанку, на яку слід зарахувати кошти;

вказати суму переказу та підтвердити фінансову операцію.

Водночас зробити переказ з карти ПриватБанку на закордонну карту можна у мобільному застосунку чи на порталі таким чином:

натиснути на кнопку "Переказати" або у вебверсії в меню "Переказ на картку";

обрати з шаблону/внести дані закордонної картки;

вказати суму переказу;

наприкінці підтвердити фіноперацію.

Надсилати закордонні перекази можливо виключно з валютної картки ПриватБанку в доларах або євро.

Також клієнти можуть відкрити цифрову валютну картку дистанційно у "Приват24", та здійснювати купівлю валюти онлайн.

