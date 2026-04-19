Реєстрація у ПриваБанку: кому і скільки виплачуватиме банк у 2026 році

Людина з ноутбуком тримає банківську картку у руці. Фото: Новини.LIVE

У державному ПриватБанку запрацювала реферальна програма, за якою фінустанова виплачує по 150 гривень за оформлення картки. Гроші надають обом учасникам — і запрошеному клієнту, і тому, хто поділився посиланням. Йдеться про суму в 150 гривень.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт ПриватБанку.

Детальніше про реферальну програму ПриваБанку

Рекомендувати продукти банку й отримувати за це гроші можна до 8 квітня 2027 року. Приєднатися до програми "Порадь друзям" можуть українці з Індивідуальним податковим номером (ІПН). Для цього потрібно:

у застосунку чи вебверсії додатку Приват24 відркити меню "Порадь друзям";

вибрати продукт, який хочете порадити (наприклад, картку "Універсальна");

надіслати посилання тому, кого хочете запросити у будь-якому зручному месенджер або соціальній мережі.

"Щойно ваш друг оформить продукт за вашим посиланням, винагороду буде нараховано вам обом у програмі лояльності "Привіт" впродовж доби", — зазначається у повідомленні.

Додаткові умови

Наразі ПриватБанк нараховує бонуси, якщо оформити картки "Універсальна" або "Універсальна Gold". При цьому радити продукт можна лише тим друзям, у яких ніколи не було такої картки або в них немає відкритої картки понад пів року.

Як повідомляли Новини.LIVE, до 10 липня клієнтам ПриватБанку нараховуватимуть кешбеки за міжнародні перекази на карти Visa. Кожен етап передбачає, що учасникам виплачуватимуть по 2 026 гривень. Таку суму отримають 300 учасників акції.

Як розповідали Новини.LIVE, ПриватБанк оновить правила міжнародних переказів. Так, з 1 червня 2026 року банк скасує лояльні правила. Наразі ж на перекази за кордон діють знижені тарифи.