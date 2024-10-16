Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Сколько стоит латунь в Украине — цены на цветные металлы в октябре arrow

Сколько стоит латунь в Украине — цены на цветные металлы в октябре

16 октября 2024 06:40
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Цены на латунь и цветные металлы в Украине на 16 октября 2024 года
Производство латуни. Фото: thoughtco.com
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Латунь — прочный сплав меди и цинка, известный своей высокой электро- и теплопроводностью. Золотистый оттенок делает его популярным материалом для создания декоративных изделий. Этот сплав также находит применение в производстве электротехнического оборудования, шестерен и подшипников. Переработка латуни помогает экономить ресурсы, так как для изготовления новых изделий требуется меньше энергии и материалов. Кроме того, за сдачу латуни в пункты приема металлолома можно получить денежное вознаграждение.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг латуни в Украине в октябре.

Читайте также:

Интересные факты о латуни

Сегодня латунь активно применяется в изделиях, требующих стойкости к коррозии и износу. Ее используют при производстве замков, петель, шестерен, подшипников, гильз для боеприпасов, сантехнических элементов, шланговых муфт, клапанов и других подобных изделий.

Латунь идеально подходит для изготовления музыкальных инструментов благодаря своим выдающимся акустическим свойствам, высокой плотности и прочности, что обеспечивает качественное звучание. Этот сплав активно используется при производстве духовых инструментов, таких как трубы и тромбоны, а также ударных, например тарелок и колоколов. Латунные струны для гитар и скрипок придают звуку яркости и звонкости.

Латунь и бронзу часто путают, хотя это разные сплавы. Латунь состоит из меди и цинка, тогда как бронза включает в основном медь и олово, хотя в ее состав могут входить и другие элементы, такие как алюминий, кремний, фосфор или марганец. Бронзу применяют в основном для создания художественных и декоративных изделий. Кроме того, она используется для изготовления пружин, электрических разъемов и судового оборудования.

Латунь классифицируют на два основных типа в зависимости от соотношения металлов: желтую и красную. Желтая латунь содержит около 70% меди, в то время как в красной части меди превышает 85%. Каждый из этих сплавов обладает особыми свойствами, пригодными для различных применений. Желтая латунь отличается высокой пластичностью, что делает ее идеальной для вытяжки и формовки, а красная латунь характеризуется прочностью и стойкостью к коррозии при высоких температурах, что позволяет использовать ее в системах горячего водоснабжения.

В настоящее время переработке подвергается около 90% всех латунных сплавов. Латунь, не обладая ферромагнитными свойствами, легко отделяется от лома черных металлов с помощью мощного магнита. Переплавленный латунный лом превращают в заготовки, которым придают нужную форму и размер путем прессования.

Какая ситуация с металлургией в Украине

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин сообщил, что в настоящее время единственным крупным металлургическим предприятием, которое продолжает работу в Украине, остается завод "АрселорМиттал" в Кривом Роге. По его словам, большинство других металлургических заводов и горно-обогатительных комбинатов находятся на востоке страны, и их восстановление станет возможным только после завершения военных действий и обеспечения безопасности.

Пендзин также отметил, что экспорт металлургической продукции в настоящее время ограничен использованием украинского зернового коридора.

"Сейчас металл у нас идет зерновым коридором. Раньше почти весь металлургический экспорт шел через порт Мариуполя, а сейчас он должен переориентироваться на юг Украины, на Черное море, что делает логистический путь гораздо длиннее", — добавил эксперт.

Цены на латунь в Украине в октябре

Средние цены на 1 кг латуни по состоянию на 16 октября и согласно объявлениям пунктов приемки металла, а также в зависимости от области, вида и состояния металлолома:

Киевская область — от 140 до 175 грн;

Винницкая область — от 130 до 170 грн;

Волынская область — от 140 до 170 грн;

Днепропетровская область — от 165 до 190 грн;

Житомирская область — от 135 до 160 грн;

Закарпатская область — от 135 до 160 грн;

Запорожская область — от 165 до 180 грн;

Ивано—Франковская область — от 140 до 160 грн;

Кировоградская область — от 135 до 160 грн;

Львовская область — от 130 до 160 грн;

Николаевская область — от 135 до 160 грн;

Одесская область — от 145 до 175 грн;

Полтавская область — от 135 до 165 грн;

Ровенская область — от 145 до 170 грн;

Сумская область – от 135 до 160 грн;

Тернопольская область — от 140 до 160 грн;

Харьковская область — от 155 до 180 грн;

Хмельницкая область — от 135 до 165 грн;

Черкасская область — от 145 до 170 грн;

Черновицкая область — от 140 до 160 грн;

Черниговская область — от 145 до 170 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит золото в Украине в октябре. Еще мы собрали цены на алюминий, медь и чермет.

деньги Украина цены в Украине металлолом латунь металл

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

08:12 Во Львовской области произошел пожар на территории автобусного завода — фото

08:02 На Волыни судили работника ТЦК, который безосновательно исключал мужчин из учета

08:00 Денежная помощь для подготовки к зиме для четырех регионов — какие условия

Text

08:00 Снижение мобилизационного возраста и подготовка Украины к зиме — эфир Ранок.LIVE

07:54 Жена Гусева появилась в соцсетях в пикантном образе — фото

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

07:32 В Киевской области прогремели мощные взрывы

07:30 Небольшие предприятия по производству дронов не могут бронировать своих работников

07:21 Мужчина продавал гранатометы, чтобы купить автомобиль на фронт — как наказал суд

07:03 Во время жарки пенится масло — что это значит и как избежать

07:01 Государственный ПриватБанк блокирует зарплатные карты во время войны — детали жалобы

08:12 Во Львовской области произошел пожар на территории автобусного завода — фото

08:02 На Волыни судили работника ТЦК, который безосновательно исключал мужчин из учета

08:00 Денежная помощь для подготовки к зиме для четырех регионов — какие условия

07:54 Жена Гусева появилась в соцсетях в пикантном образе — фото

07:32 В Киевской области прогремели мощные взрывы

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

07:30 Небольшие предприятия по производству дронов не могут бронировать своих работников

07:21 Мужчина продавал гранатометы, чтобы купить автомобиль на фронт — как наказал суд

07:03 Во время жарки пенится масло — что это значит и как избежать

07:01 Государственный ПриватБанк блокирует зарплатные карты во время войны — детали жалобы

06:55 Зарплата и отпуск впечатляют — условия службы в ВСУ для более 5 тысяч заключенных

06:40 Сколько стоит латунь в Украине — цены на цветные металлы в октябре

Новость с видео

06:08 Баллы и новая система начислений — что готовят украинцам в пенсионной реформе

15 октября 2024
Эксклюзив

19:43 Картофель по 30 только начало — как изменятся цены на продукты в Украине

Новость с фото

06:43 Убийство или самоубийство — при каких обстоятельствах 65 лет назад умер Степан Бандера

06:40 Цены на алюминий продолжают расти — сколько стоят цветные металлы в октябре

06:07 В НАТО по частям и удары вглубь РФ — итоги западного турне Зеленского

14 октября 2024
Эксклюзив

19:04 Тест ДНК не причина — почему не признают отцовство погибшего военного

Новость с видео

12:36 В Украине создали первый фэнтези-мир — кто эти герои и в чем их сила

06:16 В Украине изменится цена газа — как посчитать, сколько вы заплатите в 2025 году

12 октября 2024

06:16 В Киеве изменились цены на аренду — как выросла стоимость жилья в октябре

Text

08:00 Снижение мобилизационного возраста и подготовка Украины к зиме — эфир Ранок.LIVE

Text

00:01 Эксперт заявил, что Израиль не сможет уничтожить военную мощь Ирана одним ударом

15 октября 2024
Text

23:13 Эксперт ответила, зачем КНДР отправила своих военных на фронт

Text

21:40 Эксперт объяснила, следует ли ожидать войну между КНДР и Южной Кореей

Text

20:05 Нардеп объяснил, как вырастет цена на электроэнергию для граждан и предприятий

Text

20:01 Готовность к зиме и новое рекрутинговое приложение в Действии — главные новости

Text

19:25 Нардеп Мороз ответил, сколько процентов тепловой генерации есть в Украины

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

Text

18:10 Представитель ОП объяснил, какие требования к мобилизации в Украине предъявляют США

Text

17:50 Возможный звонок Байдена в Кремль и войска КНДР в Украине — эфир Вечір.LIVE

Text

16:39 Нардеп Ионова назвала требования иностранных партнеров к Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:00 Россиянин с украинским паспортом — куда исчез сценарист "Квартала" Валерий Жидков

9 октября 2024

17:29 Мобилизация мужчин 50+ — что изменилось в октябре

8 октября 2024

10:32 Зарплаты военных снизятся в октябре — почему и на сколько

7 октября 2024

07:50 Как умер Майкл Джексон — новый взгляд после скандала с P. Diddy

5 октября 2024

22:32 В Киеве слышны взрывы — Кличко сообщил детали

10 октября 2024

08:00 Единовременная денежная помощь в 6,6 тыс. грн — кто сможет получить

12 октября 2024

16:12 Штраф за отсутствие военного билета — какую сумму взимают

14 октября 2024

19:10 Нардеп назвал количество украинцев, до сих пор не обновивших свои данные в ТЦК

9 октября 2024

11:03 С доплатами и премиями — стало известно, сколько Садовый заработал за сентябрь

11 октября 2024

10:13 Более 30 пострадавших и погибшие — в ГСЧС показали последствия ДТП возле Львова