Цены на латунь и цветные металлы в Украине на 16 октября 2024 года

Производство латуни. Фото: thoughtco.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Латунь — прочный сплав меди и цинка, известный своей высокой электро- и теплопроводностью. Золотистый оттенок делает его популярным материалом для создания декоративных изделий. Этот сплав также находит применение в производстве электротехнического оборудования, шестерен и подшипников. Переработка латуни помогает экономить ресурсы, так как для изготовления новых изделий требуется меньше энергии и материалов. Кроме того, за сдачу латуни в пункты приема металлолома можно получить денежное вознаграждение.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг латуни в Украине в октябре.

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Интересные факты о латуни

Сегодня латунь активно применяется в изделиях, требующих стойкости к коррозии и износу. Ее используют при производстве замков, петель, шестерен, подшипников, гильз для боеприпасов, сантехнических элементов, шланговых муфт, клапанов и других подобных изделий.

Латунь идеально подходит для изготовления музыкальных инструментов благодаря своим выдающимся акустическим свойствам, высокой плотности и прочности, что обеспечивает качественное звучание. Этот сплав активно используется при производстве духовых инструментов, таких как трубы и тромбоны, а также ударных, например тарелок и колоколов. Латунные струны для гитар и скрипок придают звуку яркости и звонкости.

Латунь и бронзу часто путают, хотя это разные сплавы. Латунь состоит из меди и цинка, тогда как бронза включает в основном медь и олово, хотя в ее состав могут входить и другие элементы, такие как алюминий, кремний, фосфор или марганец. Бронзу применяют в основном для создания художественных и декоративных изделий. Кроме того, она используется для изготовления пружин, электрических разъемов и судового оборудования.

Латунь классифицируют на два основных типа в зависимости от соотношения металлов: желтую и красную. Желтая латунь содержит около 70% меди, в то время как в красной части меди превышает 85%. Каждый из этих сплавов обладает особыми свойствами, пригодными для различных применений. Желтая латунь отличается высокой пластичностью, что делает ее идеальной для вытяжки и формовки, а красная латунь характеризуется прочностью и стойкостью к коррозии при высоких температурах, что позволяет использовать ее в системах горячего водоснабжения.

В настоящее время переработке подвергается около 90% всех латунных сплавов. Латунь, не обладая ферромагнитными свойствами, легко отделяется от лома черных металлов с помощью мощного магнита. Переплавленный латунный лом превращают в заготовки, которым придают нужную форму и размер путем прессования.

Какая ситуация с металлургией в Украине

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин сообщил, что в настоящее время единственным крупным металлургическим предприятием, которое продолжает работу в Украине, остается завод "АрселорМиттал" в Кривом Роге. По его словам, большинство других металлургических заводов и горно-обогатительных комбинатов находятся на востоке страны, и их восстановление станет возможным только после завершения военных действий и обеспечения безопасности.

Пендзин также отметил, что экспорт металлургической продукции в настоящее время ограничен использованием украинского зернового коридора.

"Сейчас металл у нас идет зерновым коридором. Раньше почти весь металлургический экспорт шел через порт Мариуполя, а сейчас он должен переориентироваться на юг Украины, на Черное море, что делает логистический путь гораздо длиннее", — добавил эксперт.

Цены на латунь в Украине в октябре

Средние цены на 1 кг латуни по состоянию на 16 октября и согласно объявлениям пунктов приемки металла, а также в зависимости от области, вида и состояния металлолома:

Киевская область — от 140 до 175 грн;

Винницкая область — от 130 до 170 грн;

Волынская область — от 140 до 170 грн;

Днепропетровская область — от 165 до 190 грн;

Житомирская область — от 135 до 160 грн;

Закарпатская область — от 135 до 160 грн;

Запорожская область — от 165 до 180 грн;

Ивано—Франковская область — от 140 до 160 грн;

Кировоградская область — от 135 до 160 грн;

Львовская область — от 130 до 160 грн;

Николаевская область — от 135 до 160 грн;

Одесская область — от 145 до 175 грн;

Полтавская область — от 135 до 165 грн;

Ровенская область — от 145 до 170 грн;

Сумская область – от 135 до 160 грн;

Тернопольская область — от 140 до 160 грн;

Харьковская область — от 155 до 180 грн;

Хмельницкая область — от 135 до 165 грн;

Черкасская область — от 145 до 170 грн;

Черновицкая область — от 140 до 160 грн;

Черниговская область — от 145 до 170 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит золото в Украине в октябре. Еще мы собрали цены на алюминий, медь и чермет.