Курс валют в Україні — за скільки українцям продають 1 000 доларів

Гривні з доларом й вивіска з обміном валют. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

В Україні на ринку валют у лютому продовжувалися курсові коливання гривні щодо долара. Так, в період з 1 по 20 лютого офіційний курс української валюти щодо американської коливався в межах 42,81 — 43,29 гривень за долар, а 21 лютого зафіксувався на рівні 43,26 гривень за долар.

Редакція сайту Новини.LIVE розповідає, що мають знати громадяни, які зберігають заощадження у доларах та скільки грошей доведеться витратити на обмін.

Реклама

Читайте також:

Курс долара в банках

Якщо Національний банк України станом на 21 лютого встановив, що 1 долар коштує 43,26 гривень, то банки, як правило, встановлюють дещо інший курс.

Курс валют в Україні. Скриншот: НБУ

Як свідчать дані на сайті Мінфін, 21 січня в банках долар продається за середнім курсом 43,52 гривні. Отже клієнти, які вирішили купити 1 000 доларів, повинні мати при собі понад 43 000 гривень, щоб здійснити покупку.

Курс доларар в обмінниках

Середній курс для продажу в обмінниках 21 лютого — 43,30 гривень. Тож купівля 1 000 доларів обійдеться у суму приблизно 43 300 гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, з 2025 року у Нацбанку вирішили не розраховувати офіційний курс гривні до російського та білоруського рубля, бразильського реала, вірменської драми. До того ж регулятор скоротив перелік валют, для яких діятиме офіційний курс гривні. Відтепер він має 41 іноземну валюту.

Раніше ми розповідали, чому іноземну валюту краще купувати в певні дні тижня. Так, за словами фінансиста Богдана Яремчика, оскільки курс долара є нестабільним, найкращий період для купівлі валюти — середина тижня. Ще писали про зміни зі стодоларовою купюрою. Банкнота, зокрема, отримала оновлені захисні елементи.