Курс валют в Україні — за скільки українцям продають 1 000 доларів

Скільки коштує купити 1 000 доларів в Україні
В Україні на ринку валют у лютому продовжувалися курсові коливання гривні щодо долара. Так, в період з 1 по 20 лютого офіційний курс української валюти щодо американської коливався в межах 42,81 — 43,29 гривень за долар, а 21 лютого зафіксувався на рівні 43,26 гривень за долар.
Редакція сайту Новини.LIVE розповідає, що мають знати громадяни, які зберігають заощадження у доларах та скільки грошей доведеться витратити на обмін.
Курс долара в банках
Якщо Національний банк України станом на 21 лютого встановив, що 1 долар коштує 43,26 гривень, то банки, як правило, встановлюють дещо інший курс.
Як свідчать дані на сайті Мінфін, 21 січня в банках долар продається за середнім курсом 43,52 гривні. Отже клієнти, які вирішили купити 1 000 доларів, повинні мати при собі понад 43 000 гривень, щоб здійснити покупку.
Курс доларар в обмінниках
Середній курс для продажу в обмінниках 21 лютого — 43,30 гривень. Тож купівля 1 000 доларів обійдеться у суму приблизно 43 300 гривень.
Що ще варто знати
Нагадаємо, з 2025 року у Нацбанку вирішили не розраховувати офіційний курс гривні до російського та білоруського рубля, бразильського реала, вірменської драми. До того ж регулятор скоротив перелік валют, для яких діятиме офіційний курс гривні. Відтепер він має 41 іноземну валюту.
Раніше ми розповідали, чому іноземну валюту краще купувати в певні дні тижня. Так, за словами фінансиста Богдана Яремчика, оскільки курс долара є нестабільним, найкращий період для купівлі валюти — середина тижня. Ще писали про зміни зі стодоларовою купюрою. Банкнота, зокрема, отримала оновлені захисні елементи.
