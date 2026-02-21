Відео
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
Скільки коштує купити 1 000 доларів в Україні

Скільки коштує купити 1 000 доларів в Україні

Ua ru
Дата публікації: 21 лютого 2026 16:21
Курс валют в Україні — за скільки українцям продають 1 000 доларів
Гривні з доларом й вивіска з обміном валют. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

В Україні на ринку валют у лютому продовжувалися курсові коливання гривні щодо долара. Так, в період з 1 по 20 лютого офіційний курс української валюти щодо американської коливався в межах 42,81 — 43,29 гривень за долар, а 21 лютого зафіксувався на рівні 43,26 гривень за долар.

Редакція сайту Новини.LIVE розповідає, що мають знати громадяни, які зберігають заощадження у доларах та скільки грошей доведеться витратити на обмін. 

Читайте також:

Курс долара в банках 

Якщо Національний банк України станом на 21 лютого встановив, що 1 долар коштує 43,26 гривень, то банки, як правило, встановлюють дещо інший курс

null
Курс валют в Україні. Скриншот: НБУ

Як свідчать дані на сайті Мінфін, 21 січня в банках долар продається за середнім курсом 43,52 гривні. Отже клієнти, які вирішили купити 1 000 доларів, повинні мати при собі понад 43 000 гривень, щоб здійснити покупку. 

Курс доларар в обмінниках

Середній курс для продажу в обмінниках 21 лютого — 43,30 гривень. Тож купівля 1 000 доларів обійдеться у суму приблизно 43 300 гривень.

Що ще варто знати 

Нагадаємо, з 2025 року у Нацбанку вирішили не розраховувати офіційний курс гривні до російського та білоруського рубля, бразильського реала, вірменської драми. До того ж регулятор скоротив перелік валют, для яких діятиме офіційний курс гривні. Відтепер він має 41 іноземну валюту. 

Раніше ми розповідали, чому іноземну валюту краще купувати в певні дні тижня. Так, за словами фінансиста Богдана Яремчика, оскільки курс долара є нестабільним, найкращий період для купівлі валюти — середина тижня. Ще писали про зміни зі стодоларовою купюрою. Банкнота, зокрема, отримала оновлені захисні елементи. 

Ваша пробна версія Premium закінчилася

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
