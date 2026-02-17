Долар в обмінниках демонструє нетиповий тренд — куди рухається курс валюти

Долар в обмінниках влаштував гойдалки — куди рухається курс
У вівторок, 17 лютого, Національний банк України послабив гривню щодо долара на 7 копійок — до 43,1705 грн/дол. Курс американської валюти в банках також зріс на 9 копійок як в продажу, так і в купівлі — до 43,485 грн/дол. та 42,975 грн/дол. відповідно.
Новини.LIVE розповідають, що відбувається з доларом на готівковому ринку.
Курс валюти в обмінниках
Від початку доби 17 лютого на готівковому ринку спостерігалося певне затишшя, як свідчать дані сервісу "Мінфін". Курс долара у продажу до 11:00 тримався на позначці 43,25 грн/дол. Водночас курс купівлі коливався в межах 43,13-43,16 грн/дол.
Що досить нетипово для готівкового ринку, адже зазвичай обмінники збільшують маржу шляхом підвищення курсу продажу.
Ближче до обіду обидва показники рвонули вгору. У продажу американська валюта подорожчала до 43,27 грн/дол., а у купівлі — до 43,18 грн/дол.
Проте після 14:00 долар знову подешевшав й у продажу повернувся до ранкового значення — 43,25 грн/дол., а у купівлі — закріпився на рівні 43,17 грн/дол.
На скільки може зросте курс долара в Україні
Економіст, фінансовий аналітик та інвестиційний експерт Олексій Кущ у колонці Новини.LIVE розповів, що за збереження нинішньої економічної динаміки курс долара, ймовірно, коливатиметься в діапазоні 42–47 гривень. Саме такі показники закладені владою у державний бюджет як базовий сценарій.
У разі активнішого надходження міжнародної фінансової підтримки, за словами експерта, гривня може утримуватися поблизу позначки 45 за долар, тоді як затримки з допомогою підштовхнуть курс у бік 47 гривень.
"Прогноз може суттєво змінити завершення війни восени або різка радикалізація влітку. У НБУ залишається інструмент раптової дискретної девальвації для виконання бюджетних параметрів доходів на митниці", — зазначив Кущ.
Аналітик додав, що довгостроковий тиск на гривню формують глибокі структурні проблеми — деіндустріалізація, зростання імпортозалежності, критичний торговельний дефіцит.
Валютні резерви дозволяють Нацбанку тимчасово згладжувати коливання, однак вони не здатні усунути системні перекоси. Адже стабільність курсу значною мірою забезпечується зовнішнім фінансуванням, а не внутрішнім економічним потенціалом країни.
Раніше ми розповідали про надійну валютну стратегію, яка дозволить вигідно обміняти гривні.
Також дізнавайтеся, де краще купувати долари та яких місць для обміну краще уникати.
Читайте Новини.LIVE!