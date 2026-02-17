Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Долар в обмінниках влаштував гойдалки — куди рухається курс

Долар в обмінниках влаштував гойдалки — куди рухається курс

Ua ru
Дата публікації: 17 лютого 2026 15:50
Долар в обмінниках демонструє нетиповий тренд — куди рухається курс валюти
Долари в руках. Фото: Pixabay

У вівторок, 17 лютого, Національний банк України послабив гривню щодо долара на 7 копійок — до 43,1705 грн/дол. Курс американської валюти в банках також зріс на 9 копійок як в продажу, так і в купівлі — до 43,485 грн/дол. та 42,975 грн/дол. відповідно.

Новини.LIVE розповідають, що відбувається з доларом на готівковому ринку.

Реклама
Читайте також:

Курс валюти в обмінниках

Від початку доби 17 лютого на готівковому ринку спостерігалося певне затишшя, як свідчать дані сервісу "Мінфін". Курс долара у продажу до 11:00 тримався на позначці 43,25 грн/дол. Водночас курс купівлі коливався в межах 43,13-43,16 грн/дол. 

Що досить нетипово для готівкового ринку, адже зазвичай обмінники збільшують маржу шляхом підвищення курсу продажу.

Ближче до обіду обидва показники рвонули вгору. У продажу американська валюта подорожчала до 43,27 грн/дол., а у купівлі — до 43,18 грн/дол. 
Проте після 14:00 долар знову подешевшав й у продажу повернувся до ранкового значення — 43,25 грн/дол., а у купівлі — закріпився на рівні 43,17 грн/дол.

Курс 17 лютого
Курс долара в обмінниках 17 лютого. Фото: скриншот

На скільки може зросте курс долара в Україні

Економіст, фінансовий аналітик та інвестиційний експерт Олексій Кущ у колонці Новини.LIVE розповів, що за збереження нинішньої економічної динаміки курс долара, ймовірно, коливатиметься в діапазоні 42–47 гривень. Саме такі показники закладені владою у державний бюджет як базовий сценарій. 

У разі активнішого надходження міжнародної фінансової підтримки, за словами експерта, гривня може утримуватися поблизу позначки 45 за долар, тоді як затримки з допомогою підштовхнуть курс у бік 47 гривень.

"Прогноз може суттєво змінити завершення війни восени або різка радикалізація влітку. У НБУ залишається інструмент раптової дискретної девальвації для виконання бюджетних параметрів доходів на митниці", — зазначив Кущ.

Аналітик додав, що довгостроковий тиск на гривню формують глибокі структурні проблеми — деіндустріалізація, зростання імпортозалежності, критичний торговельний дефіцит.

Валютні резерви дозволяють Нацбанку тимчасово згладжувати коливання, однак вони не здатні усунути системні перекоси. Адже стабільність курсу значною мірою забезпечується зовнішнім фінансуванням, а не внутрішнім економічним потенціалом країни.

Раніше ми розповідали про надійну валютну стратегію, яка дозволить вигідно обміняти гривні. 

Також дізнавайтеся, де краще купувати долари та яких місць для обміну краще уникати.

Ваша пробная версия Premium закончилась

курс валют курс долара долар валюта обмін валют
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації