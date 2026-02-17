Долар в обмінниках демонструє нетиповий тренд — куди рухається курс валюти

Долари в руках. Фото: Pixabay

У вівторок, 17 лютого, Національний банк України послабив гривню щодо долара на 7 копійок — до 43,1705 грн/дол. Курс американської валюти в банках також зріс на 9 копійок як в продажу, так і в купівлі — до 43,485 грн/дол. та 42,975 грн/дол. відповідно.

Новини.LIVE розповідають, що відбувається з доларом на готівковому ринку.

Курс валюти в обмінниках

Від початку доби 17 лютого на готівковому ринку спостерігалося певне затишшя, як свідчать дані сервісу "Мінфін". Курс долара у продажу до 11:00 тримався на позначці 43,25 грн/дол. Водночас курс купівлі коливався в межах 43,13-43,16 грн/дол.

Що досить нетипово для готівкового ринку, адже зазвичай обмінники збільшують маржу шляхом підвищення курсу продажу.

Ближче до обіду обидва показники рвонули вгору. У продажу американська валюта подорожчала до 43,27 грн/дол., а у купівлі — до 43,18 грн/дол.

Проте після 14:00 долар знову подешевшав й у продажу повернувся до ранкового значення — 43,25 грн/дол., а у купівлі — закріпився на рівні 43,17 грн/дол.

Курс долара в обмінниках 17 лютого. Фото: скриншот

На скільки може зросте курс долара в Україні

Економіст, фінансовий аналітик та інвестиційний експерт Олексій Кущ у колонці Новини.LIVE розповів, що за збереження нинішньої економічної динаміки курс долара, ймовірно, коливатиметься в діапазоні 42–47 гривень. Саме такі показники закладені владою у державний бюджет як базовий сценарій.

У разі активнішого надходження міжнародної фінансової підтримки, за словами експерта, гривня може утримуватися поблизу позначки 45 за долар, тоді як затримки з допомогою підштовхнуть курс у бік 47 гривень.

"Прогноз може суттєво змінити завершення війни восени або різка радикалізація влітку. У НБУ залишається інструмент раптової дискретної девальвації для виконання бюджетних параметрів доходів на митниці", — зазначив Кущ.

Аналітик додав, що довгостроковий тиск на гривню формують глибокі структурні проблеми — деіндустріалізація, зростання імпортозалежності, критичний торговельний дефіцит.

Валютні резерви дозволяють Нацбанку тимчасово згладжувати коливання, однак вони не здатні усунути системні перекоси. Адже стабільність курсу значною мірою забезпечується зовнішнім фінансуванням, а не внутрішнім економічним потенціалом країни.

