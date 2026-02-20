Долар на чорному ринку зламав алгоритм — як змінився курс валюти

Курс долара на чорному ринку. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Офіційний курс долара у п’ятницю, 20 лютого, знизився на 3 копійки до 43,2667 грн. В банках котирування змінилися різноспрямовано — у продажу долар подешевшав до 43,50 грн (-3 копійки), а у купівлі подорожчав до 43,025 грн (+3 копійки).

Новини.LIVE розповідають, що відбувається з доларом на чорному ринку.

Який курс долара встановили приватники

Зранку п’ятниці, 20 лютого, на чорному ринку долар продавали по 43,276 грн, а купували по 43,172 грн. Маржа, за даними порталу "Курс України", складала трохи більш як 10 копійок, що є середнім показником.

Протягом кількох годин долар у продажу повільно дешевшав, а курс купівлі коливався в межах 1-2 копійок, що є звичним явищем для кінця робочого тижня.

Проте вже після 11:00 події на чорному ринку почали розгортатися не за стандартним сценарієм — долар знову рвонув вгору і швидко повернувся до ранкового курсу у продажу. Ближче до 15:00 ситуація трохи стабілізувалася. Курс продажу знизився до 43,272 грн/дол., а купівлі — до 43,189 грн/дол.

Курс долара на чорному ринку 20 лютого. Фото: скриншот

Коли можна вигідно обміняти долари

Фінансист Богдан Яремчик пояснив у коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн, що коливання курсу долара відбуваються з певною систематичністю. В окремі дні він дорожчає, в інші — помірно дешевшає. Таким чином ринок реагує на відкриття чи закриття валютних торгів.

При цьому, на думку експерта, конкретного часу, коли долари купувати найвигідніше, не існує. Однак зазвичай у четвер-п’ятницю валюта дешевше, ніж на початку тижня. Це зумовлено висхідним та низхідним трендом.

"Якщо мова йде про пару сотень доларів, то великої різниці, коли саме купувати їх або продавати, немає. Але якщо людина хоче купити кілька тисяч доларів, треба уважно слідкувати за курсовими коливаннями і новинами фінансового ринку", — зазначив Богдан Яремчик.

Водночас треба враховувати, що в обмінниках не завжди є велика сума. В банках теж про валютообмінні операції краще домовлятися заздалегідь.

