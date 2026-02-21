Курс валют в Украине — сколько стоит 1 000 долларов в банках и обменниках страны

Гривны с долларом и вывеска с обменом валют. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В феврале курс гривны к доллару менялся ежедневно. Так, в период с 1 по 20 февраля официальный курс украинской валюты относительно американской колебался в пределах 42,81 — 43,29 гривен за доллар, а 21 февраля зафиксировался на уровне 43,26 гривен за доллар.

Редакция сайта Новини.LIVE рассказывает, что должны знать граждане, которые хранят сбережения в долларах и сколько денег придется потратить на обмен.

Курс доллара в банках

Если Национальный банк Украины по состоянию на 21 февраля установил, что 1 доллар стоит 43,26 гривен, то банки, как правило, устанавливают несколько иной курс.

Курс валют в Украине. Скриншот: НБУ

Как свидетельствуют данные на сайте Минфин, 21 января в банках доллар продается по среднему курсу 43,52 гривны. Следовательно клиенты, которые решили купить 1 000 долларов, должны иметь при себе более 43 000 гривен, чтобы осуществить покупку.

Курс долларар в обменниках

Средний курс для продажи в обменниках 21 февраля — 43,30 гривен. Поэтому покупка 1 000 долларов обойдется в сумму примерно 43 300 гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, с 2025 года в Нацбанке решили не рассчитывать официальный курс гривны к российскому и белорусскому рублю, бразильскому реалу, армянской драме. К тому же регулятор сократил перечень валют, для которых будет действовать официальный курс гривны. Отныне он имеет 41 иностранную валюту.

Ранее мы рассказывали, почему иностранную валюту лучше покупать в определенные дни недели. Так, по словам финансиста Богдана Яремчика, поскольку курс доллара является нестабильным, лучший период для покупки валюты — середина недели. Еще писали об изменениях со стодолларовой купюрой. Банкнота, в частности, получила обновленные защитные элементы.