Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Покупка 1 000 долларов в Украине — сколько денег нужно потратить

Покупка 1 000 долларов в Украине — сколько денег нужно потратить

Ua ru
Дата публикации 21 февраля 2026 16:21
Курс валют в Украине — сколько стоит 1 000 долларов в банках и обменниках страны
Гривны с долларом и вывеска с обменом валют. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В феврале курс гривны к доллару менялся ежедневно. Так, в период с 1 по 20 февраля официальный курс украинской валюты относительно американской колебался в пределах 42,81 — 43,29 гривен за доллар, а 21 февраля зафиксировался на уровне 43,26 гривен за доллар.

Редакция сайта Новини.LIVE рассказывает, что должны знать граждане, которые хранят сбережения в долларах и сколько денег придется потратить на обмен.

Реклама
Читайте также:

Курс доллара в банках

Если Национальный банк Украины по состоянию на 21 февраля установил, что 1 доллар стоит 43,26 гривен, то банки, как правило, устанавливают несколько иной курс.

null
Курс валют в Украине. Скриншот: НБУ

Как свидетельствуют данные на сайте Минфин, 21 января в банках доллар продается по среднему курсу 43,52 гривны. Следовательно клиенты, которые решили купить 1 000 долларов, должны иметь при себе более 43 000 гривен, чтобы осуществить покупку.

Курс долларар в обменниках

Средний курс для продажи в обменниках 21 февраля — 43,30 гривен. Поэтому покупка 1 000 долларов обойдется в сумму примерно 43 300 гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, с 2025 года в Нацбанке решили не рассчитывать официальный курс гривны к российскому и белорусскому рублю, бразильскому реалу, армянской драме. К тому же регулятор сократил перечень валют, для которых будет действовать официальный курс гривны. Отныне он имеет 41 иностранную валюту.

Ранее мы рассказывали, почему иностранную валюту лучше покупать в определенные дни недели. Так, по словам финансиста Богдана Яремчика, поскольку курс доллара является нестабильным, лучший период для покупки валюты — середина недели. Еще писали об изменениях со стодолларовой купюрой. Банкнота, в частности, получила обновленные защитные элементы.

Ваша пробная версия Premium закончилась

НБУ курс валют гривна банки доллар
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации