Курс гривні — щодо яких валют НБУ розраховуватиме у 2025 році

Людина тримає в руках купюри по 1 тисячі гривень. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Національний банк України (НБУ) змінить методику, за якою визначаються валюти для встановлення офіційного курсу гривні. Оновлення запрацюють в останній день березня 2025 року.

Про це йдеться на сайті Нацбанку.

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Так, передбачається, що перелік валют, для яких діятиме офіційний курс гривні, матиме 41 іноземну валюту та спеціальні права запозичення (СПЗ). Перелік переглядатимуть раз на три роки і, якщо буде потрібно, вноситимуть корективи.

"До переліку валют, до яких встановлюватиметься офіційний курс гривні, входитимуть іноземні валюти 1-ї групи Класифікатора іноземних валют та банківських металів та іноземні валюти, емітентами яких є країни, які, за даними платіжного балансу попереднього року, забезпечували не менше 95% товарообігу з Україною", — пояснили у Національному банку.

Також зміниться періодичність визначення офіційного курсу гривні до 11 валют. Якщо раніше це відбувалося щомісяця, то відтепер процес буде щоденним. Це правило діятиме, зокрема, для:

алжирського динара;

бата;

дирхама ОАЕ;

донга;

ларі;

ліванського фунта;

малайзійського рінггіта;

саудівського ріала;

сербського динара;

така;

туніського динара.

"Оновити підходи потрібно, оскільки значно зріс рівень автоматизації розрахунків, тож зменшилися операційні обмеження та ризики щоденного розрахунку офіційного курсу для широкого переліку валют. З огляду на це використання двох переліків валют (щоденного та щомісячного) для розрахунку офіційного курсу гривні втратило свою актуальність", — йдеться у повідомленні.

Ба більше — Нацбанк відмовиться від розрахунку офіційного курсу до деяких валют. Наприклад:

російського рубля;

білоруського рубля;

бразильського реала;

вірменської драми;

домініканського песо;

іракського динара;

іранського ріала;

лівійського динара;

марокканського дирхама;

нового тайванського долара;

пакистанської рупії;

туркменського нового маната;

узбецького сума.

Що ще варто знати

Долар в Україні може втратити функції курсоутворювальної валюти, натомість курс гривні у майбутньому залежатиме від євро. Як пояснила перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова, перехід з долара на євро піде на користь українській економіці, і зміни є невідворотними, як і вступ України до Європейського Союзу.

Також раніше ми розповідали, коли в Україні відновлять фіксований курс долара. Зараз офіційний курс визначається на основі операцій міжбанківського ринку.