Головна Фінанси Є різниця — як змінилися 100 доларів після оновлення

Є різниця — як змінилися 100 доларів після оновлення

Ua ru
Дата публікації: 27 вересня 2025 14:04
100 доларів у 2025 році — у чому різниця між старими та новими банкнотами (фото)
Долари в конверті. Фото: УНІАН

Центральний банк Сполучених Штатів Америки раз у декілька років змінює дизайн доларових банкнот. Це робиться для того, щоб у шахраїв не було шансів підробити валюту. 

Останнє оновлення долара сталося у 2013 році. Сайт Новини.LIVE розповідає, як змінилися банкноти.

Читайте також:

Який вигляд має оновлена купюра у 100 доларів

Так, нові 100-доларові банкноти називаються "синіми", адже їх друкують на папері з синього кольору, розповідають у The U.S. Currency Education Program.

null
100-доларова банкнота після оновлення у 2013 році. Скриншот The U.S. Currency Education Program

Також  банкнота отримала нові захисні елементи, а саме:

  • блакитну безпекову стрічку 3D, яку виконують виконана з тканинного матеріалу, що змінює візерунки при нахилі купюри. Якщо порухати купюру, то можна побачити дзвоники, які змінюватимуться на цифру "100";
  • водяний знак —  видимий з обох боків купюри при просвічуванні;
  • цифра 100 з новим кольором —  змінює колір з мідного на зелений при нахилі банкноти;
  • чорнило, що змінює колір — зображення на купюрі використовує чорнило, яке змінює колір при зміні кута огляду;
  • дзвіночок у чорнильниці — постійно змінює колір з мідного на зелений при нахилі;
  • текстуровані зони — портрет Бенджаміна Франкліна та ще низка елементів отримала підняту текстуру, яка відчувається на дотик;
  • головна Зелена Друкарня — зображенню установи покращили деталізацію та чіткість.

Як перевірити 100 доларів на справжність

Найкраще рішення — віддати валюту на перевірку у фінансові установи. Та якщо гроші у вас вдома, а витрачати час ви не хочете, тоді можете оглянути, наприклад, водяні знаки та рельєфні елементи — на підроблених банкнотах їх не буде. Також варто уважно придивитися до того, хто зображений на купюрі: якщо це не Бенджамін Франклін, то ви точно тримаєте у руках фальшиву купюру у 100 доларів. 

Нагадаємо, українцям в банках чи обмінниках можуть видати долари із зірочками поруч із серійним номером. Такі купюри часто продають колекціонерам дорожче номінальної вартості. Дізнавайтесь також, яким може бути курс гривні до євро у 2026 році. 

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
