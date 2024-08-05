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Сколько стоит металлолом в Украине — цены на 1 кг чермета в августе

5 августа 2024 06:40
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Цены на металлолом черного металла в Украине по состоянию на 5 августа 2024 года
Отливка металла. Фото: wixstatic.com
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Черные металлы — это сплавы железа с углеродом и другими элементами, содержащими более 2,14% углерода. Они занимают важное место в таких отраслях как строительство, машиностроение и производство бытовой техники. Переработка черных металлов является экологически безопасным процессом, способствующим уменьшению количества отходов и обеспечивающим дополнительную прибыль.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома черных металлов в Украине в начале августа.

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Интересные факты о черных металлах

Чугун представляет собой сплав железа с углеродом, в котором содержание углерода варьируется от 2,14% до 4,3%. Этот материал характеризуется высокой прочностью и жесткостью, но при этом остается хрупким. Первые сведения о чугуне датируются V-VI веками до н.э., когда в Китае его стали применять для изготовления монет, оружия и предметов быта.

В наше время, благодаря высокой теплоемкости, чугун отлично подходит для изготовления печей и каминов. Также он находит обширное применение в производстве чугунных радиаторов отопления.

Пеночугун является самым легким из всех видов чугуна. Он имеет плотность всего 0,5-0,7 г/куб. см, что в 3-4 раза меньше, чем у обычного чугуна. Его легкость объясняется ячеистой структурой. Благодаря такой конструкции пеночугун обладает очень низкой теплопроводностью и широко применяется для теплоизоляции труб, печей и других объектов, где требуется надежный утеплитель.

Сталь — это сплав железа и углерода, в котором содержание углерода варьируется от 0,02% до 2,14%. Благодаря такому составу сталь приобретает прочность, превышающую чистое железо, но при этом она менее хрупкая, чем чугун. История стали насчитывает более 3800 лет, и первые упоминания о ней встречаются в древнеегипетских источниках, датируемых 1800 годом до н.э., когда сталь изготовляли из метеоритного железа.

Сталь перерабатывается на 90%, что является самым высоким показателем среди всех материалов. Из переработанной стали производятся новые автомобили, бытовая техника, консервные банки, рельсы, строительные конструкции и многое другое. Этот процесс позволяет существенно экономить железную руду, уголь и другие ресурсы, необходимые для производства стали с нуля.

Какая ситуация с металлургией в Украине

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пензин отметил, что война нанесла серьезный удар по металлургической промышленности Украины, разрушив две трети ее мощностей. Например, в 2021 году украинские предприятия произвели 21 миллион тонн чугуна, а в 2023 году этот объем снизился до 6 миллионов тонн. Существенное снижение также наблюдается в производстве стали.

Пензин также подчеркнул, что российское вторжение привело к снижению экспорта украинской металлургии.

"До войны 30-40% производимой украинскими предприятиями металлургической продукции шло на экспорт. В 2021 году мы экспортировали примерно 6 миллионов тонн прокатной стали, в 2022 этот показатель составлял 1,5 миллиона тонн, в 2023 году — 1 миллион", — подчеркнул эксперт.

Цены на чермет в Украине в августе

Средние цены по областям Украины за 1 кг чермета, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от его вида и состояния:

Киевская область — от 3 грн до 5 грн;

Винницкая область — от 4,5 грн до 5,5 грн;

Днепропетровская область — от 4,5 грн до 6 грн;

Житомирская область — от 4,5 грн до 5,5 грн;

Закарпатская область — от 3,5 грн до 5 грн;

Запорожская область – от 3,5 грн до 5,5 грн;

Ивано—Франковская область — от 3 грн до 5 грн;

Кировоградская область — от 3 грн до 5 грн;

Львовская область — от 4,5 грн до 5,5 грн;

Николаевская область — от 4 грн до 5 грн;

Одесская область — от 5 грн до 6 грн;

Полтавская область — от 4,5 грн до 5 грн;

Сумская область — от 3,5 до 5,5 грн;

Тернопольская область — от 4 грн до 5 грн;

Харьковская область — от 4 грн до 6 грн;

Хмельницкая область — от 4 грн до 6 грн;

Черкасская область — от 3 грн до 5 грн;

Черновицкая область — от 3 грн до 5 грн;

Черниговская область — от 3 грн до 4 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит латунь в Украине в августе. Еще мы собрали цены на алюминий, медь и золото.

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