Цены на алюминий и цветные металлы в Украине по состоянию на 21 сентября 2024 года

Сколько стоит 1 кг алюминия в сентябре — цены на цветные металлы в Украине
Алюминий обладает уникальными химическими и физическими свойствами, благодаря которым он находит широкое применение в разных отраслях. Его серебристый цвет остается неизменным со временем, а высокая проводимость электричества и тепла делает металл незаменимым в производстве электропроводки и бытовых приборов. Пластичность алюминия позволяет использовать его для изготовления фольги, трубок и других гибких изделий, а стойкость к коррозии делает его идеальным материалом для упаковки пищевых продуктов.
Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома алюминия в Украине по состоянию на 21 сентября.
Интересные факты об алюминии
Чистый алюминий в природе не встречается. Именно поэтому люди узнали о нем сравнительно недавно. Формально алюминий был впервые получен в 1824 году и людям понадобилось еще пятьдесят лет, чтобы научиться производить его в промышленных масштабах.
При этом, согласно легендам, алюминий обрабатывали еще во времена Тиберия Цезаря (14-37 гг. н. э.). По поверью, один мастер из металла изготовил сосуд для императора из нового материала, полученного из земли с высоким содержанием глины. Некоторое время после открытия алюминий был дороже золота.
Алюминий встречается в земной коре в большем количестве, чем в остальной Вселенной, потому что он быстро образует оксид, связывается с горными породами и остается в коре, в то время как менее реактивные металлы опускаются в ядро. Алюминий является наиболее распространенным металлическим элементом в земной коре (8,23% по массе) и третьим по распространенности элементом (после кислорода и кремния).
Алюминиевая фольга отражает как тепло, так и свет и полностью непроницаема, что означает, что никакой вкус, аромат или свет не проникают внутрь или наружу. Эта особенность делает ее идеальной для сохранения пищевых продуктов. Фольга широко используется в пищевой промышленности и частных домохозяйствах. Эффективная сохранность пищевых продуктов также приводит к уменьшению отходов.
Алюминий легко образует сплавы с такими элементами как медь, цинк, магний, марганец и кремний. Сегодня многие металлические материалы, которые называют "алюминием", на самом деле являются сплавами. К примеру, алюминиевая фольга обычно является сплавом из 92% и 99% алюминия. Благодаря высокому соотношению прочности к весу алюминиевые сплавы важны для аэрокосмической промышленности и других областей транспорта и строительства.
Какая ситуация с металлургией в Украине
Экономист Андрей Новак обращает внимание на интерес иностранных инвесторов к разным отраслям украинской экономики, включая металлургию. По его мнению, значительные инвестиции в модернизацию украинской металлургии возможны только после победы Украины.
"Только после этого можно будет оценивать масштабы восстановления украинской экономики и, соответственно, объем инвестирования", — отметил Новак.
Кроме того, он отметил, что для восстановления металлургического сектора в послевоенный период понадобятся финансовые вливания в размере десятков миллиардов долларов.
Цены на алюминий в Украине в сентябре
Средние цены по областям Украины за 1 кг алюминия, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:
Киевская область — от 60 до 80 грн;
Винницкая область — от 50 до 70 грн;
Волынская область — 45 до 60 грн;
Днепропетровская область — от 60 до 80 грн;
Житомирская область — от 40 до 60 грн;
Закарпатская область — от 40 до 60 грн;
Запорожская область — от 55 до 80 грн;
Ивано-Франковская область — от 40 до 55 грн;
Кировоградская область — от 45 до 55 грн;
Львовская область — от 55 до 75 грн;
Николаевская область — от 40 до 60 грн;
Одесская область — от 55 до 80 грн;
Полтавская область — от 40 до 60 грн;
Ровенская область — от 45 до 55 грн;
Сумская область – от 40 до 55 грн;
Тернопольская область — от 45 до 60 грн;
Харьковская область — от 55 до 75 грн;
Хмельницкая область — от 40 до 60 грн;
Черкасская область — от 45 до 60 грн;
Черновицкая область — от 40 до 60 грн;
Черниговская область — от 45 до 55 грн.
Напомним, мы рассказывали, сколько стоит чермет в Украине в сентябре. Еще мы собрали цены на золото, латунь и медь.
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