Цены на алюминий и цветные металлы в Украине по состоянию на 21 сентября 2024 года

Производство алюминия. Фото: godfreywing.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Алюминий обладает уникальными химическими и физическими свойствами, благодаря которым он находит широкое применение в разных отраслях. Его серебристый цвет остается неизменным со временем, а высокая проводимость электричества и тепла делает металл незаменимым в производстве электропроводки и бытовых приборов. Пластичность алюминия позволяет использовать его для изготовления фольги, трубок и других гибких изделий, а стойкость к коррозии делает его идеальным материалом для упаковки пищевых продуктов.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома алюминия в Украине по состоянию на 21 сентября.

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Интересные факты об алюминии

Чистый алюминий в природе не встречается. Именно поэтому люди узнали о нем сравнительно недавно. Формально алюминий был впервые получен в 1824 году и людям понадобилось еще пятьдесят лет, чтобы научиться производить его в промышленных масштабах.

При этом, согласно легендам, алюминий обрабатывали еще во времена Тиберия Цезаря (14-37 гг. н. э.). По поверью, один мастер из металла изготовил сосуд для императора из нового материала, полученного из земли с высоким содержанием глины. Некоторое время после открытия алюминий был дороже золота.

Алюминий встречается в земной коре в большем количестве, чем в остальной Вселенной, потому что он быстро образует оксид, связывается с горными породами и остается в коре, в то время как менее реактивные металлы опускаются в ядро. Алюминий является наиболее распространенным металлическим элементом в земной коре (8,23% по массе) и третьим по распространенности элементом (после кислорода и кремния).

Алюминиевая фольга отражает как тепло, так и свет и полностью непроницаема, что означает, что никакой вкус, аромат или свет не проникают внутрь или наружу. Эта особенность делает ее идеальной для сохранения пищевых продуктов. Фольга широко используется в пищевой промышленности и частных домохозяйствах. Эффективная сохранность пищевых продуктов также приводит к уменьшению отходов.

Алюминий легко образует сплавы с такими элементами как медь, цинк, магний, марганец и кремний. Сегодня многие металлические материалы, которые называют "алюминием", на самом деле являются сплавами. К примеру, алюминиевая фольга обычно является сплавом из 92% и 99% алюминия. Благодаря высокому соотношению прочности к весу алюминиевые сплавы важны для аэрокосмической промышленности и других областей транспорта и строительства.

Какая ситуация с металлургией в Украине

Экономист Андрей Новак обращает внимание на интерес иностранных инвесторов к разным отраслям украинской экономики, включая металлургию. По его мнению, значительные инвестиции в модернизацию украинской металлургии возможны только после победы Украины.

"Только после этого можно будет оценивать масштабы восстановления украинской экономики и, соответственно, объем инвестирования", — отметил Новак.

Кроме того, он отметил, что для восстановления металлургического сектора в послевоенный период понадобятся финансовые вливания в размере десятков миллиардов долларов.

Цены на алюминий в Украине в сентябре

Средние цены по областям Украины за 1 кг алюминия, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 60 до 80 грн;

Винницкая область — от 50 до 70 грн;

Волынская область — 45 до 60 грн;

Днепропетровская область — от 60 до 80 грн;

Житомирская область — от 40 до 60 грн;

Закарпатская область — от 40 до 60 грн;

Запорожская область — от 55 до 80 грн;

Ивано-Франковская область — от 40 до 55 грн;

Кировоградская область — от 45 до 55 грн;

Львовская область — от 55 до 75 грн;

Николаевская область — от 40 до 60 грн;

Одесская область — от 55 до 80 грн;

Полтавская область — от 40 до 60 грн;

Ровенская область — от 45 до 55 грн;

Сумская область – от 40 до 55 грн;

Тернопольская область — от 45 до 60 грн;

Харьковская область — от 55 до 75 грн;

Хмельницкая область — от 40 до 60 грн;

Черкасская область — от 45 до 60 грн;

Черновицкая область — от 40 до 60 грн;

Черниговская область — от 45 до 55 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит чермет в Украине в сентябре. Еще мы собрали цены на золото, латунь и медь.