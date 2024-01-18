Борги за комуналку — відомо, кого саме будуть карати

Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні влада скасувала дію заборони на припинення надання житлово-комунальних послуг, нарахування штрафів та стягнення боргу за послуги, що діяла із березня 2022 року. Юристи розповіли, кого саме торкнуться такі зміни.

Про це йдеться на порталі Безоплатної правничої допомоги.

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Із 1 січня цього року, за несвоєчасну оплату за спожиту воду, природний газ, електричну енергію, опалення та інші послуги ЖКГ, постачальники почнуть призначати штрафи й пеню, від'єднувати споживачів-боржників від мереж.

Водночас, зміни торкнуться не всіх. Пеню та штрафи за несплату комунпослуг не нарахують, якщо:

1. Оселя розташована на території, що перебуває в окупації/там, де тривають бойові дії. Йдеться про такі області:

Дніпропетровська;

Донецька;

Миколаївська;

Сумська;

Херсонська.

2. У разі, якщо житло зруйноване/пошкоджене. У такому випадку потрібно звернутися до надавача послуг та повідомити про це.

3. В оселі ніхто не проживає більш ніж 30 днів. Про це необхідно сповістити, написавши заяву та надавши документальне підтвердження такої відсутності (електронна або паперова форма). Йдеться про довідки з місця фактичного проживання, роботи, лікування, навчання або проходження військової служби (зокрема в іноземній державі), інше.

За словами юристів, відповідне підтвердження потрібно оновлювати кожних пів року, проте за опалення все одно треба платити.

Кожен може дізнатися, чи є заборгованість. Для цього потрібно звернутися до постачальника послуг. Також можна укласти з надавачем послуг договір про реструктуризацію. Це надасть можливість щомісяця платити частки заборгованості.

У "Газмережі" зазначають, що кошти за спожитий газ треба сплачувати до 25 числа щомісячно, однак за протерміновані платежі споживача не відключать. Підстава — велика заборгованість, коли послуги не оплачувалися протягом багатьох місяців. Та ситуація надає право надавачу послуг звернутися у суд та примусово стягнути борг з абонента.

Зокрема, як зазначили в "Хмельницькенергозбут", штрафи та пені для споживачів електрики нараховувати не будуть, не зацікавлені у процесі відключення абонентів від послуги. Лише закликають погасити борги за спожитий ресурс. В першу чергу, звертатимуть увагу на тих, хто має велику заборгованість чи не було оплати кілька місяців.

Що ще варто знати

Нагадаємо, споживачам, які накопичили велику заборгованість за природний газ, почнуть припиняти надавати послугу. Відключення почнуться з 1 лютого 2024 року.

Раніше повідомлялося, що один із постачальників електроенергії оприлюднив загальну суму заборгованості за електричну енергію. Також відомо, кому і коли загрожують відключення.